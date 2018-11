Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul a evaluat situația și a apreciat ca Basescu ar putea in perioada urmatoare sa fie chemat in mai multe dosare de mare corupție in care sunt cuprinse presupuse fapte care s-au petrecut in perioada cand era președintele Romaniei. "Eu cred ca, avand in vedere ca in perioada epocii lui,…

- Reacție dura a liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la adresa opoziției și a reclamațiilor repetate la CCR, Comisia de la Viena sau la alte organisme de la nivel european. "Nu știu daca e idealism și daca realismul trebuie sa constea intr-o stare de conflict permanent. (...) Depinde…

- USR a ridicat, luni, de la Primaria Arad, dosarele cu cele aproape 21.000 de semnaturi stranse in cadrul campaniei ”Fara penali in functii publice”, acuzand in continuare ca acestea au fost eliberate cu intarziere si nu au mai putut fi depuse in termen la Parlament. Reprezentantii USR spun ca acuzatiile…

- Luni, Prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, a fost audiat la DNA dupa plangerea pe care a depus-o impotriva lui Ludovic Orban și a 15 liberali, pe motiv ca aceștia au incercat excluderea sa din partid si au falsificat rezultatul votului privind nominalizarea viitorului premier propus…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a fost audiat joi, la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Inceputa la ora 11.00, audierea s-a incheiat dupa ora 19.30.La iesire, Hellvig a precizat ca detaliile despre audiere vor fi oferite de Claudiu Manda, presedintele Comisiei SRI.…

- In seara aceasta liderul ADLE, Calin Popescu Tariceanu, a fost invitat la emisiunea „Sinteza Zilei” unde a facut o serie de precizari cu privire la audierea fostului șef al SRI, George Maior, in Comisia de Politica Externa a Senatului.

- Deputatul USR Daniel Stanciu Viziteu, membru in comisia parlamentara de control a activitații SRI, a declarat, marți, inainte de audierea fostului director al serviciului secret, George Maior, ca planul PSD este de a „livra motive pentru o amnistie".„Azi va avea loc audierea dlui Maior, așa…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a plecat, marți dimineața, de la sediul Parchetului General. Ea neaga ca a fost audiata in dosarul deschis dupa violențele de la protestul din 10 august, scrie Mediafax.”Nu are legatura cu dosarul. Nu am nimic de ascuns. Aici fiind un Parchet mai sunt…