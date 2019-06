Bombă descoperită în centrul Berlinului Descoperita in proximitatea unui impunator centru comercial, acea bomba, al carei detonator a ramas intact, a fost aruncata asupra capitalei germane dintr-un avion american. Un perimetru de securitate de 300 de metri va fi delimitat in jurul bombei, inainte de dezamorsarea acesteia. Autoritatile germane au o mare experienta in acest tip de evenimente, intrucat descoperirile ce vizeaza bombe din al Doilea Razboi Mondial sunt relativ frecvente. Operatiuni impresionante la sol la sol

Bombele lansate de trupele Aliate in epoca si care nu au explodat la impact provoaca in prezent… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite au transmis Consiliului de Securitate ONU ca cel mai probabil "un actor statal" a fost în spatele atacurilor care au vizat tancuri petroliere deținute de acestea, în apropierea coastei, transmite BBC News. Atacurile din 12 mai au reprezentat o operațiune…

- Jurnalistul Vlad Ursuleanu de la Casa Jurnalistului relateaza un episod uluitor de la Munchen. Pentru ca legea spune ca daca te afli in curtea consulatului sau ambasadei, in momentul inchiderii procesului de votare, vei avea dreptul sa votezi, polițiștii bavarezi au aplicat o tactica de respect fața…

- Un urs aparut, miercuri, in centrul satului Sirnea, din județul Brașov, i-a ignorat pe jandarmii de la postul montan Bran, care au aruncat petarde sa il sperie, insa animalul s-a urcat intr-un copac și nu a mai vrut sa coboare, informeaza Mediafax.Citește și: IMPACT TERIBIL Sunt cel puțin…

- Fortele de ordine sunt in cautarea unui baiat de sase ani pentru care exista temeri ca s-ar fi inecat dupa ce a cazut in apele involburate ale unui rau in apropierea orasului Zepce, din centrul tarii. Mama copilului, care nu a reusit sa-l salveze, a fost spitalizata. Sute de locuinte din centrul…

- Decizia a fost luata dupa o serie de atacuri ce au avut loc pe 21 aprilie in interiorul mai multor biserici si hoteluri din capitala tarii, Colombo, in urma carora peste 250 de persoane au murit si alte 500 au fost ranite. „Presedintele Maithripala Sirisena a luat aceasta decizie pentru a…

- Arheologii egipteni au dezgropat un mormant vechi de 3.500 de ani si o mumie, descoperita in interiorul unui sicriu inchis, datand cel putin din anul 1069 i. Hr., la doua situri arheologice din orasul Luxor, in sudul Egiptului, a precizat joi un oficial din domeniul antichitatilor, potrivit DPA. Mormantul,…

- Rusia a dispus plasarea in misiune a navelor de atac si a sistemelor de rachete de pe litoralul Marii Negre, din cauza exercitiului militar NATO „Sea Shield” („Scut maritim”), desfasurat inclusiv in apele teritoriale ale Romaniei. Centrul pentru Reactie Rapida si Posibile Urgente al Flotei militare…

- Scrisoare deschisa a deputatului Steluța Cataniciu adresata Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la situația Procurorului General Augustin Lazar 4 aprilie 2019 Catre Consiliul Superior al Magistraturii, Secția de procurori Asistam de cateva zile la dezvaluiri cutremuratoare care privesc…