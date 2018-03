Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineata, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns fostul presedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu. Acesta este audiat in calitate de martor, in dosarul Tel Drum. http://evz.ro/audiere-dosar-teldrum-gelu-diaconu.html

- Medicul Adrian Cocoana din Timisoara a ucis in anul 2008 un tanar pe trecerea de pietoni. A pierdut controlul directiei, a acrosat un autoturism, dupa care a ajuns pe trotuar, unde a lovit doua persoane, pe Lucian Reja-Peter si pe prietena sa, Cristina Rohnean.

- Procurorii de la Parchetul instanței supreme au demarat cercetarile intr-o cauza avand ca obiect fapte de spalare de bani și complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul privește bunuri arheologice aparținand patrimoniului cultural național roman: tezaure de brațari spiralice, monede,…

- Nicoara scapa de inchisoare dupa ce a facut accident beat. Unde va lucra in folosul comunitatii Senatorul PNL de Cluj Marius Nicoara a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, dupa ce, in noiembrie 2014, s-a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier in care o persoana a fost ranita.…

- Traian Basescu a gasit cheia prin care Elena Udrea poate scapa de un dosar de la DNA! Udrea a fost denunțata ca ar fi primit o geanta cu aproape un milion de euro, chiar in sediul ministerului. Basescu spune ca a primit o nota strict secreta de la SRI prin care i se aducea la cunoștința ce se intampla…

- Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru mai multe infractiuni. Matei Vintila este urmarit penal pentru infracțiunea de inșelaciune. In plus, in dosarul fostului senator de Valcea se cerceteaza și alte fapte penale: fals in…

- Un barbat din Valcea disparut in urma cu o saptamana a fost gasit mort pe un camp din localitatea Vitomirești, județul Olt. Anchetatorii iau in calcul ipoteza ca acesta sa fi murit inghețat, dupa ce a fost surprins de zapada și viscol. Petru Vieru, in varsta de 57 de ani, din comuna valceana Dragoesti,…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - ACHITAT dar CU PLATA PREJUDICIULUI!

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul „Sfantul Ioan” a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul serviciului. Surse…

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor.

- Senatorul PSD de Gorj, Florin Carciumaru, se declara ingrijorat de vestea ca mai multe grupuri energetice ar putea fi inchise din 2021, dar spune ca nu este cazul sa disperam. „Eu cred ca nu se va inchide CEO, sa avem pu...

- Florin Carciumaru este de parere ca, pentru a salva Complexul Energetic Oltenia, este nevoie de o mobilizare generala, inclusiv la nivel guvernamental și prezidențial. Uniunea Europeana a impus norme foarte dure de mediu. CE Oltenia trebuie sa se conformeze pana in 2021. Managerul Sorin…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati…

- Curtea Suprema urmeaza sa se pronunte astazi in dosarul in care procurorii DNA au facut apel la decizia de achitare pe fond a liderului liberal Ludovic Orban. Procurorii au cerut o pedeapsa cu executare, spre limita minima.

- Dosarul intocmit pentru presupusul trafic de influența, fapta ce ar fi fost savarșita de Dan Radu și Baican Lucian, foști funcționari in cadrul Primariei Zalau a luat o turnura neașteptata miercuri, 28 februarie. Astfel, prin sentința magistraților Curții de Apel Cluj, a fost desființata in totalitate…

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a sustinut luni in parlament o declaratie politica avand titlul „PSD sustine sanatatea scolarilor si prescolarilor prin Programul legume, fructe si lapte in scoli". Carci...

- Rechizitoriul procurorilor satmareni in cazul crimei din comuna Apa scoate la iveala lucruri cumplite. Razvan Rentea ar fi planuit sa-si omoare parintii pentru bani. Prezentam mai jos, integral rechizitoriul procurorilor de pe langa Tribunalul Satu Mare: ”Prin procesul verbal din 24.11.2017, I.P.J.…

- CSM Bucuresti a obtinut a 36-a victorie consecutiva in Liga Nationala de handbal feminin, dupa ce s-a impus, duminica, in fata echipei Rapid, cu 30-27. Partida s-a desfasurat in devans in cadrul etapei a 17-a, iar campioana Romaniei are acum o diferenta de 18 puncte in fata echipei SCM Craiova,…

- Moartea miliardarului Dinu Patriciu a lasat in urma o multime de intrebari fara raspuns si lucruri nerezolvate. Dupa ce acesta a trecut in nefiinta, fiicele lui, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan.

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 20-a: Arcada Galați a invins Steaua, la București! Steaua a suferit miercuri a doua infrangere din acest sezon, 1:3 pe teren propriu cu Arcada Galați. Bucureștenii sunt opriți dupa 17 victorii consecutive și avansul lor fața de Tricolorul s-a micșorat. La randul…

- Florian Coldea a anunțat ca vrea sa fie audiat in Comisia de Cotnrol SRI din Parlament.”Am avut o discuție cu el, a zis ca dorește sa vina la Comisie, vom stabili o zi. Domnul Dragnea va fi și el audiat, dupa.”, a spus Claudiu Manda. știre in curs de actualizare

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- PSD și ALDE au decis ca nu va mai fi inființata o comisie parlamentara de ancheta pentru Serviciul de Protecție și Paza. Discuțiile despre inființarea aceste comisii au venit dupa ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat acuzații dure la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu.

- Procurorul general al Romaniei anunța ca verifica daca sunt indeplinite condițiile pentru introducerea unui recurs in interesul legii la instanța suprema ce sa aiba ca tema principala momentul de la care incepe calcularea termenului de prescripție raportat la legislația aflata in prezent in vigoare.…

- Victor Ponta este audiat luni la ICCJ, in dosarul Rovinari-Turceni. Pe holurile instanței supreme, fostul premier a reiterat provocarea la adresa lui Dragnea, lansata inițiat duminica seara. Ponta susține ca nu l-a denunțat pe Dragnea in dosarul Tel Drum, insa liderul PSD a declarat la RTV ca a vazut…

- Fostii lideri PDL, Vasile Blaga si Adriean Videanu, sunt cercetati de procurorii DNA pentru marturie mincinoasa. Cei doi politicieni au dat declaratii in dosarul finantarii alegerilor prezidentiale din 2009, dar marturiile ar fi fost in contradictie cu probele anchetatorilor, informeaza ziare.com.…

- DECIZIE… Preasfintitul Ignatie, Episcopul Husilor, a luat o decizie grea si interesanta in cazul scandalului din parohia Valeni, demonstrand ca poate judeca intelept o situatie-limita in eparhia pe care o pastoreste. Ieri dimineata, la Valeni urma sa fie instalat un nou preot, in locul parohului Razvan…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT in dosarul sinuciderilor provocate de jocul Balena Albastra. Anchetatorii au investigat cinci cazuri de sinucideri si alte cinci de copii care s-au ranit singuri, dar le-au clasat pe toate. Potrivit anchetatorilor, nu s-au gasit date care identifice acele…

- Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu...

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT Brașov in dosarul sinuciderilor provocate de controversatul joc Balena Albastra, mai exact, acel joc prin care adolescenții erau indemnați sa se sinucida. DIICOT Brașov a confirmat pentru Evenimentul Zilei ca au fost clasate cazurile de sinucidere care au…

- Procurorii DIICOT au decis sa claseze dosarul „Balena Albastra”, anunța Antena3. Procurorii susțin ca sinuciderile, care au avut loc anul trecut in Romania, nu au legatura cu jocul.Anchetatorii au investigat 10 cazuri, cinci in care copiii s-au sinucis și alte cinci in care copiii s-au ranit,…

- Un politist de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt a incercat sa se sinucida in timpul noptii si a ajuns in stare grava la Spitalul din Craiova. Barbatul s-a impuscat in cap dupa o cearta cu iubita. Si femeia a fost ranita.

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Numele ministrului pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea (fost prefect de Prahova) figureaza intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani deferit justitiei in 2016 de catre Parchetul de pe laga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul nu a ajuns sa fie judecat pe fondul cauzei, ci s-a oprit…

- Abia instalata in fotoliul de premier, Viorica Dancila a și luat o decizie radicala, fara precedent pentru un prim-ministru al Romaniei. Așa cum STIRIPESURSE.RO scria in urma cu doua saptamani, printre primele masuri luate de Dancila s-a numarat și o „lovitura” pentru „personajul veninos” acuzat…

- Detalii noi ies la iveala in controversatul dosar TelDrum! Unul de-a dreptul șocant apare in rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Astfel, deși dosarul vizeaza fapte din 2016, din…

- Dosarul DNA in care fostii sefi ai Politiei Timis sunt cercetati pentru abuz in serviciu nu a fost finalizat nici la trei ani de la perchezitiile realizate la IPJ Timis. In 19 ianuarie, procurorii DNA au luat o masura interesanta in acest caz, iar joi, 25 ianuarie, va fi audiat un martor – cheie al…

- Comportamentul abuziv al directorului Direcției Publice de Patrimoniu (DPP) din cadrul Primariei Targu-Jiu, Marian Rotaru, este tolerat de aproape un an de conducerea Primariei Municipiului Tg-Jiu. O subalterna a lui Rotaru a detaliat capilor Primariei Tg-Jiu, Instituției Prefectului – Județul Gorj,…

- Primarul Nicolae Stan, supranumit „Bula”, a ieșit la rampa dupa ce DNA a cerut ICCJ redeschiderea unui dosar pe numele vicepremierului Paul Stanescu, care vizeaza fapte din 2010, dosarul fiind anchetat anterior și de DNA Craiova si inchis in 2013. „In 2009-2012, am facut parte din Comisia…

- Au incercat sa scape de proces, atacand rechizitoriul intocmit de procurorii DNA, dar tentativa a esuat. Nicolae Iotcu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Arad, alaturi de oamenii de afaceri Ioan Teodor Faur si Adrian Marius Ionescu, vor raspunde in fata legii pentru infractiunile de care…

- Patru angajati ai Directiei de Protectie a Copilului din Teleorman au dat declaratii in instanta, in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Ei au confirmat ca doua colege figurau in acte ca angajate ale institutiei, dar in realitate lucrau pentru PSD Teleorman.…

- Omul de afaceri Aurel Popescu, zis Moroiu, a fost scos, in aceasta dimineața din arestul IPJ Gorj și dus, pentru audieri, la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj. Afaceristul a declarat ca nu este vinovat pentru infracțiunile pentru care a fost reținut. Reamintim, Polițiștii…

- CFR s-a ridicat de la masa negocierilor cu Astra pentru transferul lui Alex Ionita, pe capul caruia patronul giurgiuvenilor, Ioan Niculae, a pus un pret pe care clujenii l-au considerat ca fiind exagerat. Intr-o interventie la ProSport LIVE, presedintele din Gruia a confirmat ca fotbalistul "a iesit…

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Omul de afaceri Nelu Iordache si mai multi sefi de la CNADNR Craiova au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in dosarul privind modernizarea Transalpina. Potrivit deciziei instantei, Nelu...