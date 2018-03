Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat, mesaj pentru presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Bruneta, care a anunțat recent ca vrea sa divorțeze de soțul ei s-a enervat la culme pe cea considerata de ea, amanta fostului tenismen. Cuvintele ei dure lasa loc de interpretari. Brigitte Sfat a declarat de nenumarate ori ca a fost inșelata…

- Brigitte Sfat a izbucnit de data aceasta la adresa amantei lui Ilie Nastase, o tanara cu care fostul tenisman s-ar iubi de cateva luni. In postarea facuta pe o rețea de socializare, Brigitte Sfat o sfatuiește pe actuala iubita a lui Ilie Nastase sa iși asume relația. INCREDIBIL. Cati bani…

- Vanessa Trump, sotia fiului cel mare al presedintelui american Donald Trump, a depus joi o cerere de divort de sotul sau, Donald Trump Jr., la un tribunal din New York, dupa o casnicie de 12 ani si cinci copii impreuna, relateaza agentiile EFE si AFP, scrie agerpres.ro."Dupa 12 ani de casatorie,…

- Brigitte Sfat pare ca a trecut de separarea de Ilie Nastase, insa isi cauta un barbat cel putin la fel de potent financiar. Brigitte Sfat viseaza la un barbat cu bani, deoarece a fost obisnuita sa traiasca pe picior mare.

- Aflata in plin scandal pe tema divorțului de Ilie Nastase, Brigitte Sfat se pare ca și-a varsat nervii asupra Amaliei Nastase, fosta soție a marelui tenisman. Brigitte Sfat a facut publica o conversație cu Amalia Nastase, iar mesajele transmise evidențiaza ca intre cele doua securea razboiului nu a…

- Brigitte Sfat , dupa divorțul de Ilie Nastase. Bruneta și fostul tenismen se afla in plin divorț, insa au decis sa ramana in relații bune. Vedeta a declarat ca și-a vazut soțul la brațul altei femei. Fosta soție a lui Ilie Nastase a dezvaluit faptul ca el deja a inceput sa iasa cu alte femei, iar aceasta…

- Informație bomba ce are in prim-plan o instituție extrem de controversata și care a facut subiectul multor mediatizari. Mai exact, Colegiul Național de Informații, instituție de invațamant care face parte din Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul" (ANIMV), aflata in subordinea Serviciului…

- Brigitte Sfat a avut o perioada de aproximativ doua saptamani, inainte de a depune actele de divort, in care a stat imbracata cu haine pana la barbie, pentru a ascunde herpesul. Brigitte Sfat dezvaluie ADEVARATUL MOTIV pentru care a cerut DIVORTUL de Ilie Nastase "Pe 7 februarie, atunci…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Bruneta a dezvaluit care a fost principalul motiv pentru care a decis sa introduca acțiunea de divorți, precizand, totodata,…

- Brigitte Sfat a spus ca divortul a fost necesar in cazul sau, dar stie ca va ramane prietena cu Ilie Nastase. Brigitte Sfat, primele declaratii despre NOUL IUBIT "Asa cum s-au intamplat faptele, divortul a fost necesar. De ce sa ma afecteze? Viata merge inainte. Cand o sa intalnesc…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- In urma cu cateva zile au parut primele zvonuri despre divortul lui Aurel Tamas (56 de ani), casatorit de 20 de ani cu Marieta Tamas si cu care are un fiu, Antonio (17 ani), scrie click.ro. Artistul a negat barfele, insa exista si o parte nespusa a acestei situatii. Surse din anturajul lui Tamas…

- Fostul consilier de campanie al lui Donald Trump Rick Gates a acceptat sa depuna marturie impotriva fostului director de campanie al miliardarului republican Paul Manafort si urmeaza sa pledeze vinovat de acuzatii de frauda, potrivit Los Angeles Times (LAT), scrie CNN, conform news.ro.O revizuire…

- Brigitte si Ilie Nastase se indreapta spre finalizarea divortului, insa, de la o zi la alta ies l suprafata detalii socante despre viata brunetei. La o zi dupa ce a marturisit pe o retea de socializare ca si-a inselat sotul, ies la iveala alte amanunte.

- Aurel Tamaș, 57 de ani, este casatorit de 27 de ani si sustine ca nici nu s-a pus problema unui divort. SOC in showbiz-ul din Romania. Divortul este IMINENT: "Are pe altcineva, asa nu mai pot continua!" "Sincer, nu știu cum a aparut știrea asta, eu apreciez cancanul de calitate, nu…

- Lovitura de teatru in scandalul DNA. Vlad Cosma este citat marti, 13 februarie, la DNA Ploiesti, intr-un dosar instrumentat de procurorii de la Ploiesti, dar surse apropiate fostului deputat sustin ca acesta nu s-ar afla in tara, scrie Adevarul.Vlad Cosma este asteptat, marti 13 februarie,…

- La cateva zile dupa ce a depus cererea de divort, Brigitte Sfat a recunoscut ca l-a inselat pe Ilie Nastase si a facut totul public prin intermediul contului personal de socializare. Bruneta este decisa sa indrepte lucrurile si sa se intoarca cu fata spre Dumnezeu. A

- Brigitte Sfat si Ilie Nastase au avut o conventie matrimoniala, adica un act prin care ambii parteneri isi dau acordul in scris ca bunurile dobandite in timpul casniciei sa nu fie impartite dupa ce divorteaza. Astfel, bruneta ramane cu trei case, masini, doua afaceri, dar si bijuterii si accesorii…

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Brigitte Sfat va divorța de Ilie Nastase, intentând divort la Judecatoria Sectorului 1, scrie ONE. Cei doi au ajuns în decembrie 2017 la notar pentru a divorta. ”Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care în…

- Brigitte Sfat s-a hotarat sa divorteze de Ilie Nastase, intentand divort la Judecatoria Sectorului 1. Dupa un lung sir de scandaluri, Brigitte Sfat s-a hotarat ... The post Ilie Nastase, din nou singur. Sotia sa, timișoreanca Brigitte Sfat, a anuntat divortul appeared first on Renasterea banateana .

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Mariajul dintre Brigitte si Ilie Nastase a ajuns, oficial, la final. Sotia fostului tenismen a depus actele de divort la judecatorie. Din casnicia de opt ani, Brigitte vrea sa plece doar cu numele Nastase.

- Brigitte Sfat a facut cateva precizari pe pagina sa de Facebook. Brigitte Sfat divorteaza de Ilie Nastase. E oficial, a depus actele de divort FOTO "Deoarece presa a aflat despre actiunea mea de divort depusa ieri, doresc sa lamuresc anumite supozitii ale acesteia, prin faptul ca un…

- Ilie Nastase și Brigitte Sfat aveau o relație inca din anul 2010, iar in 2013 au decis sa iși uneasca destinele și s-au casatorit. Totuși, anul trecut relația lor a devenit din ce in ce mai grea, aparand certuri constante și scandaluri care vizau aventurile fostului mare tenismen.

- Brigitte Nastase a implinit 41 de ani ieri si a avut alaturi oamenii care conteaza cu adevarat pentru ea. Printre acestia se numara frumoasa ei sora, Cristina Szeifert. Chiar de ziua sa de nastere, vedeta a transmis mesaje subliminale in legatura cu divortul de fostul tenismen. Mai mult, cea mai recenta…

- Brigitte Sfat a decis! Divorțeaza! Și, de data aceasta nu mai glumește, nu mai exagereaza, nu se mai razgandește, ci, deja, a facut toate demersurile oficiale pentru a se desparți, oficial, de Ilie Nastase.

- Ilie Nastase, fostul capitan nejucator al echipei de Fed Cup a României, a obtinut, marti, o reducere a suspendarii dictate împotriva sa de Federatia Internationala de Tenis (ITF), în urma evenimentelor petrecute în timpul

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Bebe Cotimanis (62 de ani) a fost vazut „calcand stramb”. Actorul a fost prins in tandreturi cu amanta tinerica. Cotimanis este casatorit de patru ani cu Florina Marcuta, make-up artist, dar sunt impreuna de aproximativ 17 ani. Fostul jurat de la „Romanii au talent” a uitat…

- "Am ganduri serioase. Sa ne cunoastem mai bine si apoi sa vedem daca facem copii. Nu mai am o nevasta, actele nu conteaza. (...) Am incercat sa mai am relatii pana la Madalina. Am incercat, nu a functionat si m-am retras. Nu-mi trebuie mult ca sa-mi dau seama daca un om are intentii bune. Mai departe…

- Brigitte Sfat a fost surprinsa de SpyNews in oraș, alaturi de un barbat misterios. Acesta a fost mai mult decat serviabil cu sotia fostului campion. Astfel, dupa ce s-au plimbat ore bune prin oraș, iar Brigitte Sfat a rezolvat cateva comisioane, cei doi au ajuns la o clinica medicala renumita. Dupa…

- Brigitte Sfat pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme cu Ilie Nastase, soțul ei fiind acuzat, mai nou, ca ar fi cauza stresului car ei-a declanșat o boala cat se poate de neplacuta. Cu toate acestea, pare-se, in viața timișorencei exista un barbat care reușește sa nu o... supere.

- Un nou scandal a izbucnit intre Brigitte Sfat și Ilie Nastase, dupa ce aceștia s-au impacat in noaptea de Revelion, petrecuta in Dubai. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au ajuns din nou la cuțite. De data asta, bruneta iși acuza soțul de furt și este revoltata de gestul fostului tenismen. „Ieri dupa-amiaza,…

- Oana, sotia lui Kamara, a reactionat in urma dezvaluirilor facute zilele acestea de amanta artistului. In glasul tinerei artiste se simtea un optimism, desi, dezvaluirile facute de Madalina, amanta lui Kamara, ar sfasia inima oricarei femei aflate in situatia ei. Mai mult, recent, amanta cantaretului…

- Sotia lui Ilie Nastase este foarte atenta la astectul fizic, de aceea a trecut de mai multe ori pragurile clinicilor de chirurgie estetica. Ultima data s-a intamplat in urma cu doar cateva zile. Brigitte a ajuns in Turcia, pentru o noua interventie.A

- Brigitte Sfat, o noua intervenție chirurgicala în Turcia, la sfârșitul anului trecut. Bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a avea un ten de bebeluș.

- Brigitte Sfat, o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a avea un ten de bebeluș. Apropiații au dat-o de gol pe soția fostului tenismen. Se pare ca Brigitte frecventeaza…

- „Razboiul” pe legile justiției inregistreaza un nou episod fara precedent. Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției.Raspunsul…

- Lovitura de teatru in idila care a zguduit politica romaneasca la inceput de an. Atat pastorul miliardar Ben-Oni Ardelean, vicepresedinte al Camerei Deputatilor si al PNL, cat si Ioana, tanara "ZEN" de la Senat, de care politicianul e indragostit pana peste cap, sunt cat se poate de casatoriti, ba mai…

- Liviu Dragnea a lansat acuzații grave la adresa unui „personaj veninos” care ar fi deturnat Guvernele PSD din ultimul an. Fara sa menționeze la cine se refera, liderul PSD a precizat ca partidul nu va mai putea fi atins de personajul „dintr-o instituție a statului care a facut și face foarte mult…

- Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele si a fugit de acasa. "Intentionez chiar de luni sa bag divort. E mai bine asa", a declarat Nicolae Guta pentru SpyNews. Divortul anului in showbiz, decizia a fost luata de comun…

- Suma exorbitanta pe care a cheltuit o Ilie Nastase sa o distreze pe Brigitte de Revelion a-si rasfata sotia Marea impacare dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat a avut loc de chiar in noaptea de Revelion. Potrivit unor surse, fostul mare jucator de tenis a cheltuit o suma imensa pentru a si distra sotia…