- Un responsabil american a exprimat vineri sprijinul Washingtonului pentru explorarea gazelor in largul Ciprului, in timp ce ExxonMobil si Qatar Petroleum au lansat lucrari de foraj in pofida opozitiei Turciei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Ankara a avertizat in repetate randuri companiile…

- Intr-un discurs pronuntat la darea in exploatare a unei noi nave de razboi, presedintele turc a avertizat ca explorarea resurselor in estul Mediteranei prin excluderea Ankarei este "inacceptabila". "Este absolut inacceptabila uzurparea resurselor naturale in estul Mediteranei, prin excluderea…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, luni, la Ankara, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. La finalul convorbirilor, cei doi oficiali au sustinut o declaratie de presa comuna, in cursul careia presedintele turc a spus ca va fi intensificata cooperarea impotriva persoanelor si institutiilor…

- Mandatul autorizeaza actiuni militare in aceste doua tari vecine ale Turciei contra gruparii Statul Islamic (SI) si altor organizatii considerate ”teroriste” de catre Ankara.In motiune, aprobata miercuri in Parlament, se arata ca este ”esential securitatii nationale a Turciei sa se ia toate…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. Intr-un discurs…

- Puternicul ministru turc al Finantelor a depus eforturi joi sa le ofere asigurari investitorilor straini, subliniind ca Turcia nu are nevoie de ajutorul Fondului Monetar International (FMI) pentru a iesi ”si mai puternica” din criza monetara care o afecteaza, relateaza AFP.Berat Albayrak…

- Atacul asupra Ambasadei SUA din capitala Turciei a fost o incercare clara de a 'crea haos', a declarat luni purtatorul de cuvant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a condamnat atacul de luni dimineata, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Cateva focuri de arma au fost…