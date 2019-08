Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost fotografiat luni seara de un sofer in timp ce cara bomba cu o bicicleta, pe DJ 682. Este vorba desre un tanar din comuna Frumuseni, județul Arad, a gasit o bomba pe camp si a decis sa o ia acasa, cel mai probabil pentru a o vinde la fier vechi. Soferului […] Citește FOTO: Bomba gasita…

- Politistii din Frumuseni, judetul Arad, cerceteaza un barbat care ar fi amenintat pe Facebook o femeie de 30 de ani si doua tinere, de 17 si 19 ani. Barbatul le-ar fi si urmarit cu masina pe strada pe cele doua tinere si le-ar fi supravegheat locuintele potrivit news.ro”Politistii din Frumuseni…

- O bomba a fost gasita sambata de un localnic din Gologanu, județul Vrancea, in timp ce sapa in gradina. Bomba, care ar proveni din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cantarește 50 de kilograme. „Elementul de munitie a fost descoperit de un cetatean in timp ce sapa in gradina”, au explicat reprezentantii…