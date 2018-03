Bomba asta sexy este fiica unor actori celebri la Hollywood!

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul indian Irrfan Khan, care are o stralucita cariera atât la Hollywood, cât si la Bollywood, a anuntat ca sufera de o maladie rara, o tumoare neuroendocrina ce afecteaza sistemul hormonal al organismului, potrivit AFP.

- Aflata in SUA, unde participa la turneul de la Indian Wells, liderul clasamentului mondial, Simona Halep, s a intalnit cu o cunoscuta actrita de la Hollywood, Elisabeth Shue. Simona a postat pe o retea de socializare o fotografie cu actrita de 54 de ani si cu fiica acesteia, Agnes, cu mesajul: "Am fost…

- Andreea Esca a publicat un mesaj emoționant despre mama ei, cu ocazia zilei de 8 martie. Mama știristei este o femeie superba, care in tinerețe arata precum marile actrițe de la Hollywood. Frumusețea ei era apreciata de toata lumea, așa cum a povestit chiar vedeta PRO TV. Cocheta și mereu aranjata,…

- Un avantaj si in acelasi timp un mare dezavantaj al Cetatii Filmului, este faptul ca produce foarte multi actori buni. Unii sunt apreciati si onorati cu premii, insa multi - precum cei 14 de mai jos, din pacate, desi au fost nominalizati la Oscar, nu au primit nici pana acum o statueta aurie.

- Nu știi niciodata ce poți gasi in unele targuri de vechituri, scrie all4romania.eu. Fara sa iți dai seama, te poți intoarce acasa cu adevarate comori pe care poți da foarte puțini bani. Așa a crezut și o femeie care a mers intr-un astfel de targ, unde a dat numai 2,99 dolari (aproximativ 12…

- Leonardo DiCaprio si Brad Pitt, doua dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, vor face echipa pentru urmatorul proiect al lui Quentin Tarantino, un film a carui actiune se desfasoara in 1969, in perioada crimelor lui Charles Manson, relateaza Reuters. Studiourile de film Sony Pictures au anuntat…

- O familie de romani din Italia este devastata de durere. Fiica acestora in varsta de 24 de ani a disparut de acasa și nimeni nu știe ce s-a intamplat. Deși au fost sesizate autoritațile, romanii spun ca nu s-a facut nimic pentru gasirea fetei disparute.

- Daca Ellen Pompeo este o prezența obișnuita pe covorul roșu, fiica sa, Stella, se afla pentru prima data intr-o astfel de postura. Micuța a insoțit-o pe mama sa la o petrecere de la Hollywood! Ellen Pompeo și fiica sa, Stella Starul ”Anatomia lui Grey” s-a prezentat, ieri, la premiera filmului ”A wrinkle…

- Victor Ponta a fost audiat ca martor in dosarul lui Sebastian Ghita. Fostul premier s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a da declarații in dosarul in care Sebastian Ghița este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa…

- Fiica lui Adi Minune și prietena ei s-au sarutat in vazul tuturor. Totul s-a intamplat in fața iubitului artistei, Bogdan. Carmen Simionescu și amica ei s-au distrat pe cinste in club și a impartașit momentul cu pritenii sai. Carmen a facut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Aceasta a inceput…

- Sunt doi actori de comedie cunoscuți și respectați de public. Vasile Muraru și Valentina Fatu formeaza un cuplu care a jucat, de curand, in show-ul „E spectacol in oras”, la teatrul Constantin Tanase. Cei doi au facut unele dezvaluiri legate de meseria lor, dar și de viața din afara scenei. „Nu e atat…

- Dupa ce a declarat ca urmeaza sa devina sotia lui Catalin Visanescu, omul alaturi de care are o relatie de 3 ani, Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, ii da acestuia o lovitura de proportii: il actioneaza in judecata. Mai mult, informatia potrivit careia este insarcinata este tot mai discutata.

- Filmul inspirat din tragedia care a avut loc in urma cu sapte ani la un spital din capitala si care a fost proiectat in avanpremiera duminica seara la Botosani, a adus-o in oras si pe Maruca Baiasu.

- Actori și scenariști premiați cu Oscar, acționari la celebre case de producție de la Hollywood, revoluționari, inventatori, reputați oameni de știința... Ce au comun? Sunt personalitați cu origini basarabene și cu realizari la nivel mondial, dar care sunt aproape necunoscuți in Republica Moldova. Bunaoara,…

- Ce au in comun Channing Tatum, Kim Basinger și Daniel Craig? Au jucat cu toții intr-un serial polițist, in care eroii sunt doi milițieni romani. In „Comrade Detective – Tovarașul milițian” nu ii vedeți, dar ii auziți. Vorbim despre un serial facut de americani, cu actori romani, dublați de staruri de…

- Astazi sunt idoli pentru tineri din lume intreaga, dar puțini știu ca unii dintre cei mai mari actori de la Hollywood nu s-au pregatit pentru meseria de actor. Primele lor joburi nu aveau nimic de-a face cu lumea show-bizului. Iata cațiva dintre ei. Johnny Depp Cum și-a antrenat Johnny Depp personalitatea…

- Este, fara indoiala, una dintre cele mai frumoase fiice de vedeta de la Hollywood. De vedete, de fapt, avand in vedere ca puștoaica superba are doi parinți faimoși, pe Reese Witherspoon și pe Ryan Phillippe. Ava Phillippe Ava Phillippe Și cum era normal, aceasta adolescenta VIP, pe numele ei Ava Phillippe…

- Dansul este poezia picioriului, iar Nea Marin o stie poate cel mai bine. La scoala lui de dans, oamenii vin si pentru relaxare. E ca o terapie, pe care multi o practica de foarte multi ani. Mirela Voicu l-a vizitat pe Nea Marin si i-a aflat cateva secrete. Tine cursuri de dans romanesc de aproape doua…

- Robert de Niro este unul dintre cei mai faimosi actori, regizori si producatori de la Hollywood, fiind rasplatit cu doua statuete Oscar. La cei 74 de ani, Robert De Niro este si printre cei mai activi actori din Cetatea Filmului. Insa, cele mai recente fotografii cu actorul i-a ingrijorat pe fani.

- Fostul prezentator de televiziune Robert Turcescu are o fiica adolescenta, care este de o frumusețe rapitoare. Robert Turcescu este casatorit, in prezent, cu Oana , care lucreaza in domeniul designului vestimentar. Fostul prezentator de televiziune a mai fost insurat o data, cu Corina, cea care i-a…

- Totusi, e de admirat ca multe dintre vedetele de la Hollywood nu se ascund si au curajul sa se arate complet naturale. Frumusetea vine din interior, iar acesta nu e un cliseu! Chiar Julia Roberts a spus ca in ziua de azi, SUFLETUL e singurul care are nevoie de chirurgie!

- Aexandra Dinu, drumul catre succes! S-a transformat usor, usor dintr-o fata timida intr-o femeie puternica, dar si foarte cunoscuta! Desi a fost mai tot timpul extrem de discreta cu viata ei personala, frumoasa romanca pare ca si-a gasit in sfarsit jumatatea. Iata ca astazi vorbim despre Alexandra Dinu…

- Nu știm sigur ce vor starurile Hollywood-ului cu aceasta moda, cert este ca se poarta! Care moda? Ne referim la cea a parului neepilat de la subraț. Fie ca e vorba de top modelul Gigi Hadidi, despre Lady Gaga sau de fiica lui Michael Jackson, Paris Jackson, un lucru e bine știut: vedetele adora sa nu-și…