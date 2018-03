Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii a publicat astazi pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.In sectiunea Document puteti studia protocolul de colaborare dintre cele doua institutii.…

- O intalnire de lucru intre procurori romani si procurori din Republica Moldova a avut loc, marti, la sediul Ministerului Public (MP), tema discutiilor referindu-se la managementul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. Potrivit unui comunicat emis miercuri de Parchetul…

- Un vrancean, trimis in judecata pentru trafic de droguri de risc și detinere de droguri de risc in vederea consumului, a fost condamnat cu suspendare dupa ce a incheiat cu procurorii acord de recunoaștere a vinovației. El a fost condamnat, de magistrații Tribunalului Vrancea, la 2 ani de inchisoare…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru marti ultimul termen in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si trafic de influenta. Dosarul a fost trimis de DNA in instanta in septembrie 2015…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti incetarea procesului penal impotriva fostului primar al municipiului Craiova Antonie Solomon, ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil. Initial, in decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova…

- Consiliul Superior al Magistraturii are o intervenție in forța, pe doua dintre scandalurile care țin capul de afiș al agendei publice. CSM a solicitat Ministerului Justiției raspunsul dat Comisiei Europene in legatura cu celebra ”lista neagra”, iar Parchetelor li s-a cerut sa transmita catre CSM…

- Dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut suplimentarea…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat luni presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i a solicitat, luni, procurorului general Augustin Lazar desecretizarea protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii SRI , scrie Agerpres.In data de 19 martie 2018, ministrul Justitiei ... a solicitat domnului Augustin Lazar,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca Parchetul General sa redeschida o ancheta care il vizeaza pe Gabriel Oprea, dupa ce judecatorii au admis o plangere formulata pe numele fostului vicepremier pentru abuz in serviciu, instigare la fals intelectual si instigare la abuz in serviciu. Plangerea…

- Judecatorii ICCJ au admis, marți, plangerea fostului secretar general adjunct al MAI Mihai Șova facuta impotriva fostului ministru Oprea, și a stabilit continuarea cercetarilor fața de fostul demnitar. „Admite plangerea formulata de petentul Sova Mihai impotriva ordonantei nr. 539/P/2016 din data de…

- Un numar de noua diplome de licența au fost anulate de Tribunalul Arad in dosarul „Diplome de licenta fara studii”, instrumentat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Recent, inca un cadru didactic implicat in fraudarea examnenelor de licența a fost condamnat.

- Deputatul Andreea Cosma s-a prezentat, vineri dimineata, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), pentru a depune documente in legatura cu procurorul Mircea Negulescu.

- Am putea asista la o premiera ciudata in PSD, dupa ce organizația PSD Dolj l-a propus pe Marian Neașcu pentru funcția de președinte executiv al partidului. Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii…

- DNA a cerut marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) se pronunta luni pe cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Paul Stanescu declara ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in acest dosar. "In 2010, Curtea…

- Procurorul general al Romaniei a dispus in 21 februarie efectuarea unui control la toate parchetele din țara, la DNA și DIICOT. Procurorii generali ai parchetelor de pe langa curțile de apel, prin procurori desemnați vor efectua controalele, in timp ce la DNA și DIICOT – de controale se vor ocupa…

- Primaria Timisoara si edilul-sef, Nicolae Robu, au pierdut definitiv procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde au contestat o amenda aplicata de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, intrucat vechile mijloace de transport in comun nu au facilitati pentru persoanele cu…

- Controale in toate parchetele din tara, dupa scandalul de la DNA Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus verificari la toate parchetele din tara pentru identificarea "riscurilor interne si a vulnerabilitatilor", de controlul la DNA, respectiv DIICOT urmand sa se ocupe procurorii-sefi…

- Frații Ioan și Victor Becali au fost din nou condamnați la inchisoare! Dupa pedeapsa din dosarul Transferurilor, cei doi au primit condamnari definitive in dosarul judecatoarei Geanina Terceanu, cea care a judecat, inițial, dosarul Transferurilor. Cei doi frați au fost condamnați, cumulat, la 13…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Avocatul Poporului a promovat la Inalta Curte de Casatie si Justitie un recurs in interesul legii pe Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, in sensul de a stabili daca descrierea insuficienta a faptei echivaleaza cu lipsa mentiunilor privind fapta savarsita, atragand…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de...

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor sefului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. "Vorbea in oglinda Dragnea, care e mincinosul national. Ati vazut, a zis ca am denuntat, ati vazut ca nu e niciun denunt", a declarat, luni seara, fostul…

- 'A fost schimbata incadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani in tentativa de spalare de bani. Tribunalul Cluj il condamnase la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, iar Curtea de…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Ministerul Public a lansat website-urile www.sipoca53.ro și www.sipoca54.ro, platforme online dedicate proiectelor europene…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Motivul a fost ca persoanele implicate in dosar nu au avut avocat. Potrivit unor surse…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. El a anunțat ca daca va fi inculpat, va demisiona din funcția de ministru. ”Daca voi fi inculpat in acest dosar, imi voi da demisia…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat cu unanimitate de voturi, marti, obiectiile de neconstitutionalitate privind patru articole din Legea privind organizarea judiciara, in timp ce pentru respingerea obiectiilor referitoare la celelalte dispozitii ale actului normativ s-a inregistrat…

- Dosar penal in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari Procurorii de la Parchetul Militar s-au autosesizat in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a dezvaluit ca nu a fugit din țara, așa cum au lasat sa se ințeleaga anumite publicații și posturi TV. Ea a precizat ca a transmis o informare unde se afla catre Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde se judeca dosarele pe care susține ca i le-a fabricat DNA,…

- Un control intern al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) evidențiat prelungirea nejustificata a procedurilor în doua dosare care îl vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a trimis secției de procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea din funcția a procurorului Eugean Stoina. Procurorul a provocat joi, 11 ianuarie, la ora 15, un accident rutier. Aflat in concediu, Stoina s-a urcat la volan deși consumase bauturi…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa decida, miercuri, daca emite un mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare. Fostul primar social-democrat al orașului Constanța se afla in Madagascar, unde a plecat de Craciun, in ...