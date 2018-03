Stiri pe aceeasi tema

- Amical Romania – Argentina? In urma cu patru ani a fost 0-0 pe Arena Naționala. Reprezentanții Federației Romane de Fotbal iau in calcul un amical de lux cu naționala Argentinei. Discuții despre acest meci exista, partida urmand a avea loc, daca parțile se vor ințelege, inaintea turneului final al Cupei…

- Chirurgul Doina Hrehoret de la Institutul Clinic Fundeni este unul dintre cei 4 medici romani care face transplant hepatic. Nu, nu ati citit gresit. Avem doar 4 medici in toata Romania care fac asta. 3 la Bucuresti si, de curand, unul la Iasi. Ea este singura femeie din acest cvartet de chirurgi de…

- Unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa a preluat oficial Eximbank din Moldova. Potrivit comunicatului bancii, astfel, dupa finalizare achiziționarii a 100 de procente din capitalul social, Eximbank a devenit parte a Grupului Intesa Sanpaolo din Italia.

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca “probabil” actionarul majoritar Ionut Negoita este dispus sa vanda gruparea alb-rosie, informeaza Agerpres. Intrebat daca are informatii privind o eventuala vanzare a clubului catre un grup de investitori…

- Complexul Motor Park Romania din Adancata a fost duminica gazda Trofeului Primaverii, prima competiție oficiala din calendarul competițional al sezonului 2018 la ciclism. Concursul organizat sub egida FR Ciclism a fost dominat la categoria copii de sportivii Novak Cycling Academy, academia din Miercurea…

- Cel putin 252 de migranti, care incercau sa ajunga in Europa pe mare profitand de vremea favorabila, au fost salvati sambata de paza de coasta libiana in doua operatiuni distincte, a informat marina libiana, citata de AFP, transmite AGERPRES . Capitanul Rami al-Hadi Ghomed a explicat ca 140 de migranti,…

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- Revenit la Viitorul dupa un an si jumatate la Fiorentina, Ianis Hagi a fost MVP-ul campioanei in ultimele patru etape din sezonul regulat și explica secretele celei mai tinere echipe din Liga 1. Dupa un inceput de an cu negocieri bulversante si cu cereri surprinzatoare venite de la Florenta, Ianis Hagi…

- Cine s-ar fi gandit ca și noi, romanii, vom ajunge sa fim interesați de alegerile parlamentare din Italia și nu dintr-un singur motiv, ci chiar din (cel puțin) doua!? Sigur nu ne-am gandit la asta in urma cu 10-11 ani atunci cand țara noastra era acceptata in Uniunea Europeana și altul era trendul in…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Urnele de vot s-au deschis duminica dimineata in Italia pentru un scrutin legislativ la care este de asteptat o victorie a aliantei de centru-dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, care nu-i va asigura insa si majoritatea parlamentara, informeaza agentiile internationale de presa. Incertitudinea…

- Mai este o zi pana la alegerile legislative din Italia, considerate unele dintre cele mai importante din ultimii ani. Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi are cele mai mari sanse sa se intoarca la putere, dupa o pauza de sapte...

- Europa va fi lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pâna la jumatatea lunii martie, dupa frontul siberian care a provocat haos din Marea Britanie pâna în Italia, ceea ce va duce la preturi mai mari ale energiei, relateaza

- Europa va fi lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie, dupa frontul siberian care a provocat haos din Marea Britanie pana in Italia, ceea ce va duce la preturi mai mari ale energiei, relateaza Bloomberg, potrivit news.ro.

- Omul de afaceri Ioan Bene, cautat in toata Europa pentru ca nu s-a prezentat la Poliție ca sa fie dus la inchisoare dupa ce a fost condamnat in urma cu o luna pentru fapte de corupție, a fost gasit in Italia, saptamana trecuta.

- O femeie din Ruginoasa care fusese data in urmarire internationala intr-un dosar de trafic de droguri deschis de autoritatile din Italia a fost retinuta pe Aeroportul din Iasi chiar cand dorea sa urce intr-un avion. Ea nu stia ca se afla pe o lista de cautare in Europa. „La data de 25 februarie, politistii…

- Romania, duel de foc cu Italia, la Cluj-Napoca Selecționata de baschet masculin intalnește Italia, in grupa D a preliminariilor World Cup 2019. Dupa victoria din Croația (58-56), tricolorii se întorc acasa pentru duelul cu cea mai buna echipa din grupa preliminara. În meciul…

- Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin trei victime, una in Franta si doua in Polonia, informeaza France Presse. Temperaturi de pana la -10 ° C, resimtite ca -18 ° C in conditii de vant: frigul venit din Siberia a ajuns…

- Vladimir Putin a avut marți o declarație care lovește exact in eforturile anticorupție din țari din Estul Europei, precum Romania. Președintele Rusiei a susținut ca aceste acțiuni sunt facute de țarile occidentale intocmai pentru a manipula clasa politica din aceste țari. ”Contrar anumitor țari occidentale,…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Strategia este una similara cu cea adoptata de o alta companie energetica din Cehia, EPH, care, in ultimii ani, a profitat de pe urma preluarii unor termocentrale mai vechi din Germania, Marea Britanie, Italia si alte state. [citeste si] Tykac, care detine termocentrala de la Chvaletice…

- Noua lege electorala face imposibil un guvern stabil. Fortele politice se infrunta in cadrul unei campanii electorale terne, in care predomina propuneri nerealiste si populiste, potrivit Les Echos , citat de Rador. Conform ultimelor sondaje, 45% dintre italieni nu au inca o optiune si se gandesc sa…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra, luand in calcul inclusiv exportul. Negocierile sunt insa independente de partenerul sau de afaceri in acest proiect, gigantul american…

- Tot mai mulți romani care viziteaza tarile dezvoltate din Europa, dar și romanii stabiliți in alte tari care vin in vizita acasa, constata un fenomen aparent paradoxal: deși nivelul de trai din Romania este net inferior comparativ cu cele din Germania, Italia, Anglia de exemplu, prețurile din supermarketurile…

- Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de rujeola inregistrate in 2017, fiind urmata indeaproape de Italia si Ucraina, scrie Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Roș-albaștrii nu reușisera niciodata sa caștige in fata unei trupe din Italia. Acum au invins reprezentante ale tuturor țarilor pe care le-au intalnit, cu trei excepții: Moldova, Grecia și Romania. Pana la meciul de joi seara nu exista o alta țara in afara Italiei care sa-i fi creat mai multe probleme…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- NATO vrea sa creeze un sistem pentru a facilita deplasarile de trupe in Europa, asemanator cu Schengen-ul, sistemul european de libera circulatie a persoanelor, a declarat, azi, ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen.

- Jurnalistul Ștefan Vlaston lasnseaza o ipoteza bomba. Acesta susține ca anumite surse din piața sugereaza în sedinta de guvern de mâine se va da o OUG de comasare a DNA cu DIICOT si de scoatere a presedintelui din procesul de numire a

- Dupa decenii de cheltuieli pe infrastructura pentru a dezvolta parți mai sarace ale Europei, Uniunea Europeana trebuie sa investeasca in migranți pentru a preveni o ”bomba nucleara” de tulburari civile, a declarat Corina Crețu. „Integrarea sociala va fi cruciala in anii urmatori”, a declarat…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.Citește și: Imagini emotionante…

- Suleyman Uygurov (26 de ani), originar din Turkmenistan, a primit o bursa din partea statului sa studieze in Europa, iar el a ales Romania, pentru ca aici se traieste bine cu costuri reduse, dar si pentru calitatea invatamantului superior. A venit la Galati si a absolvit Facultatea de Inginerie, angajandu-se…

- Aproximativ 50 de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic au ajuns recent in Italia pe Marea Mediterana si probabil incearca sa se deplaseze in alte tari europene, suspectii fiind cautati activ de Interpol, afirma surse citate de cotidianul britanic The Guardian.

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Salariul minim…

- Rusia studiaza sistemul de cabluri și conducte subacvatice furnizare a electricitații și gazului in Marea Britanie din Europa continentala, pentru a descoperi vulnerabilitațile in cazul unui eventual atac asupra infrastructurii britanice, ceea ce poate duce la „mii și mii de morți”, a declarat Gavin…

- Iubitori ai handbalului dar si oameni cu suflet mare au venit la Sala Sporturilor din Galati pentru a dona bani la un meci caritabil organizat de Clubul Sportiv. Totul pentru a ajuta o campioana nationala de handbal si o figura emblematica a sportului de la malul Dunarii. Oamenii au donat…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati. Pe de alta parte, in Romania constructorul auto a continuat sa fie lider de piata,…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala.Muller, autorul a 365 de goluri…

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Jean de la Craiova se pregateste sa devina tata in 2018? Artistul a facut cateva declaratii suprinzatoare la Antena Stars. Jean de la Craiova a avut un an foarte bun, dar preconizeaza ca 2018 il va intrece pe cel care tocmai a trecut. Invitat in emisiunea „Star Matinal”, aceasta a facut cateva marturisiri…

- Asa cum a promis, conducerea clubului galatean Phoenix a reusit sa mai transfere un jucator care sa acopere postul de fundas ramas descoperit dupa ce americanul Cameron Rundles a ales sa plece in Belgia de unde a avut o oferta mai buna. Este vorba de jucatorul american Jarvis Threatt, fratele lui Jay…

- Brian Krzanich, seful Intel, si-a vandut in luna decembrie a anului trecut toate actiunile Intel pe care legislatia americana ii permitea sa le vanda. Vanzarea a ridicat automat suspiciuni dupa ce s-a aflat de cele doua probleme grave de securitate care afecteaza procesoarele Intel produse din 1995…

- Dupa plecarile lui Costache și Anton, Dinamo ar putea ramane și fara un al treilea jucator important in aceasta iarna. Este vorba de Steliano Filip, care negociaza cu echipe din Turcia, Azerbaidjan, dar și o alta formație din Serie B, anunța TV Pro X. Conform sursei citate, Negoița și-a dat acceptul…

- S-a decis soarta lui Florin Andone. Ce i se pregatește internaționalului roman de la Deportivo La Coruna. Steril in fața porții la echipa naționala, Andone n-are prea multe bucurii nici la trupa din Galicia. Florin Andone (24 de ani) traverseaza, probabil, cea mai dificila perioada de cand a ajuns la Deportivo…