Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Botezatu a decis sa se mute definitiv in Germania. Acesta a anunțat ca vrea sa vanda casa pe care o are in Romania. Razvan Botezatu, fostul prezentator al matinalului de la postul de televiziune Antena Stars, s-a hotarat sa se stabileasca definitiv in Germania. Acesta nu iși mai dorește sa se…

- Spectacolul "A fost odata in Romania", in regia lui Dragos Huluba, va fi prezentat, vineri, in premiera oficiala, pe scena Salii Pictura a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. "'A fost odata in Romania' este o poveste…

- Jurnalistul Ionuț Cristache face o dezvaluire in premiera pe Facebook. Acesta marturisește ca la alegerile prezidențiale din 2014 și-a anulat votul și explica motivele din spatele deciziei. De asemenea, Cristache lanseaza o serie de critici la adresa lui Iohannis caruia ii reproșeaza ca timp de 4…

- Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, Moromeții 2, a avut Premiera de Gala luni 5 noiembrie, la Sala Palatului din București. Cei peste 4000 de oameni prezenți au facut ca cea mai mare sala de evenimente din Romania sa para neincapatoare, iar la finalul proiecției actorii și echipa au fost…

- Mare atenție, soferi! Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de benzinarii din Romania ia o decizie radicala. Este pentru prima data in țara noastra cand se intampla acest lucru. Celebra benzinarie a hotarat sa...Citește AICI ce DECIZIE BOMBA a luat una dintre cele mai mari benzinarii din…

- Duminica aceasta, 4 noiembrie de la ora 20:00, PRO TV va difuza filmul Parker și nu show-ul „Falsez pentru tine”, care va fi lansat la o alta data, potrivit anunțului facut de producatori. In fiecare saptamana, Falsez pentru tine pune sub semnul intrebarii abilitatea unui cantareț celebru din Romania…