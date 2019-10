Bombă: ALDE, pregătit să SUSȚINĂ Guvernul Orban! ”Aseara am avut o discuție cu parlamentarii ALDE pentru a ne contura poziția pe care o vom avea la intalnirea cu delegația PNL. Ma aștept ca Ludovic Orban, in calitate de premier desemnat, sa vina la o negociere pentru care noi deja am schițat condițiile pentru susținerea Guvernului. Am declarat ca vom putea, dar nu necondiționat. Fara OUG pe Justiție, ca sa respectam rezultatul referendumului, chiar daca noi am votat impotriva, menținerea cotei unice de impozitare, vreau sa știu care sunt proiectele mari de infrastructura pe care urmeaza sa se concentreze efortul bugetar al viitorului Guvern”,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri ca formațiunea pe care o conduce este dispusa sa susțina Guvernul Orban, dar numai daca sunt respectate unele criterii, cum ar fi ca Executivul sa nu guverneze prin OUG pe Justiție și nealterarea cotei unice de impozitare, conform Mediafax.Citește…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, dupa ce a fost la Palatul Cotroceni unde a discutat cu Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Victor Ponta și Eugen Tomac ca ALDE nu este in situația in care sa dea un vot necondiționat, liderul formațiunii susținand ca este gata sa susțina un guvern monocolor, PNL, cu…

- "Partidul Național Liberal a inaintat un proiect de lege in Parlament pentru desființarea Secției Speciale. Este in curs de dezbatere și normal ca Partidul Național Liberal susține acest proiect de lege. ALDE are posibilitatea sa voteze la orice fel de proiect de lege, sa voteze așa cum se poziționeaza…

- Liderul USR Dan Barna anunța ca va merge maine la o noua runda de consultari cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. El susține ca astazi va avea o discuție cu liderii USR din teritoriu pentru a stabili condițiile in care ar putea susține viitorul guvern. Iohannis este pe ultima suta de metri in…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- "Cand te injura Basescu e clar ca ești pe drumul cel bun. Batranul matroz nu poate sa-mi ierte ca nu am acceptat preluarea ostila, in anul 2005, a PNL-ului de catre el și compania și ca am refuzat ca in calitate de Prim-Ministru sa-i inghit toate marlaniile. Adevarul e ca atunci cand unul…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni la Antena 3, dupa ce a partidul sau a decis sa iasa marți de la guvernare, ca nu vede o „salvare” pentru cabinetul Viorica Dancila și a avansat un termen de doua saptamani pentru actualul Executiv. Tariceanu a mai zis ca prima opțiune a ALDE, daca…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Realitatea TV, ca deși Calin Popescu Tariceanu a încercat sa își arate „barbația și mușchii” în privința negocierilor cu PSD legat de alegerile prezidențiale, pâna la urma liderul ALDE ramâne tot „într-o…