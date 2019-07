Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al PLUS care se desfașoara sambata in paralel cu Congresul USR, a decis ca de luni sa inceapa procedura de alegeri pentru propriul candidat la alegerile prezidențiale, și sa iși de...

- Cine nu ia președinția(!) primește funcția de premier USR și PLUS nu au reușit sa parafeze acordul privind incheierea alianței politice in cadrul careia sa participe impreuna la toate rundele de alegeri din urmatorii doi ani, in disputa ramanand modalitatea de desemnare a candidaților la parlamentarele…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Conducerea Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta, este decisa sa anunțe care va fi candidatul la alegerile prezidențiale organizate in luna noiembrie a acestui an de abia la inceputul lui septembrie. Reprezentanții Pro Romania Timiș susțin ca și-ar dori ca partidul sa aiba un candidat din partid…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, despre o posibila competitie, la alegerile prezidentiale, cu un candidat al Aliantei USR-PLUS, ca fiecare are dreptul sa isi faca campanie si ca el, personal, isi va face propria campanie, pentru un nou mandat in fruntea tarii. Seful statului a fost intrebat…

- Surse politice au declarat pentru Digi24 ca la Congresul USR de pe 13 iulie, partidul va decide nominalizarea lui Dan Barna pentru alegerile prezidentiale. La schimb, PLUS ar putea da premierul dupa alegerile parlamentare din 2020. Negocierile dintre USR si PLUS s-au blocat la discutiile despre…

- Negocierile cu PLUS sunt destul de „sterile", motiv pentru care cei din PLUS vor fi pusi in fata faptului implinit, chiar daca Dacian Ciolos anunta recent ca ar putea candida la prezidentiale. La schimb, PLUS ar putea da premierul dupa alegerile parlamentare din 2020. Pe 13 iulie, Congresul USR trebuie…

- Președintele interimar PSD, Viorica Dancila, a anunțat, vineri, ca partidul va veni cu candidatul pentru alegerile prezidențiale, care sa fie validat fie la sfarșitul lunii iulie sau inceputul lunii august, dar pana pe 11 august, cand incepe strangerea de semnaturi."Alegerile prezidențiale…