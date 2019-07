Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite "nu vor permite niciodata Iranului sa dezvolte arme nucleare", a anuntat luni Casa Alba dupa ce Teheranul a depasit limita impusa la rezervele sale de uraniu imbogatit prin acordul international din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AFP. "A fost o greseala in…

- "Iranul a comis o foarte mare eroare!", a declarat Donald Trump prin Twitter. Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca Donald Trump a fost tinut la curent despre incidentul aerian, relateaza Associated Press. Administratia de la Washington se consulta cu membrii Congresului…

- Cei doi sefi de stat au participat impreuna joi, la Colleville-sur-Mer, la aniversarea a 75 de ani de la debarcarea aliata in Normandia din cel de-al doilea razboi mondial. Ambii au insistat ca nu doresc ca Iranul sa obtina arme nucleare.Macron a adaugat ca atat el, cat si Trump spera sa…

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat marți ca Teheranul nu va fi "amagit" de propunerea președintelui american Donald Trump privind negocierile și nu va renunța la programul sau nuclear, relateaza Mediafax, citând cotidianul The New York Times. Tensiunile din relațiile între…

- Statele Unite sunt pregatite sa poarte un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, însa trebuie sa vada ca se comporta ca "o țara normala", a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo, potrivit agenției Reuters, citeaza Mediafax.Președintele…

- "Vrem sa avem protectie in Orientul Mijlociu. Intentionam sa trimitem un numar relativ mic de trupe, in principal cu rol de protectie", a declarat Donald Trump de la Casa Alba, inainte de inceperea unei vizite in Japonia. "Niste oameni foarte talentati se deplaseaza chiar acum spre Orientul Mijlociu.…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Ayatollahul Ali Khamenei, care se exprima in cadrul unui discurs in fata unor responsabili ai regimului, a estimat de asemenea ca proba de forta intre Teheran si Washington este mai mult un mod de a testa hotararea fiecaruia decat o confruntare militara. 'Nici noi nici ei nu cautam razboiul, ei stiu…