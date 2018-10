Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au suspendat importurile de porci si produse din carne de porc din Polonia, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara. In SUA nu exista aceasta maladie, iar fermierii sunt ingrijorati ca o eventuala aparitie a pestei ii va obliga sa-si sacrifice porcii…

- Sporirea de catre Rusia a fortei sale militare in Crimeea, anexata de Moscova in 2014, precum si utilizarea peninsulei ca baza pentru operatiunile sale militare in Siria si in alte parti ale regiunii, genereaza consecinte pe termen lung pentru Europa de Sud, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, a…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este acuzata…

- Reprezentanții Ministerului Economiei din Rusia considera ca Statele Unite ar trebui „sa sufere economic” daca nu acționeaza conform regulilor, dupa ce președintele american Donald Trump a amenințat ca ar putea retrage SUA din Organizația Mondiala a Comerțului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele…

- Intrevederea cancelarului german Angela Merkel cu presedintele rus Vladimir Putin a fost "serioasa si detaliata", a declarat un reprezentant al Kremlinului, precizand ca scopul nu a fost acela de a incheia vreun acord, doar de a "sincroniza ceasurile" in privinta unor chestiuni internationale urgente.…

- Dronele misiunii de monitorizare a OSCE au filmat coloane de camioane neinscripționate care plecau din estul Ucrainei si intrau in Rusia.Traversarea granitei de stat s-a facut in zona Donetk, unde nu exista puncte de trecere a frontierei.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a afirmat luni ca Iranul, daca vrea sa evite reimpunerea sanctiunilor americane, ar trebui sa accepte propunerea presedintelui Donald Trump de a negocia, relateaza agentia Reuters. Intr-un interviu la Fow News, Bolton,…