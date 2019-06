Stiri pe aceeasi tema

- Lista finala cu toti cei care au fost admisi in cele 10.000 de proiecte care vor fi finantate anul acesta prin programul Start-Up Nation va fi publicata pe data de 15 iulie, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea. "Astăzi, când vorbim, sunt…

- Pentru activare, terminalul de citire eCard este conectat la calculator. Se introduce cardul electronic in terminal. In aplicatia de raportare se deschide o fereastra cu mesajul: „Cardul curent este inactiv. Doriți sa activați Cardul?.” Se apasa butonul „Accepta”, terminalul afișeaza mesajul „PIN transport…

- O parte dintre salariatii SC Transurb SA Vaslui, operatorul de transport public din municipiul resedinta, au protestat, luni, in fata primariei, solicitand schimbarea conducerii institutiei, cresterea salariilor, plata orelor suplimentare si

- Senatul a adoptat tacit, marti, un proiect legislativ care prevede schimbarea regimului juridic al serviciilor de transport in regim de inchiriere, din servicii de utilitate publica in transport comercial, in scopul sanctionarii faptelor de piraterie

- Unsprezece producatori si exportatori romani de vinuri urmaresc sa-si intensifice prezenta pe piata britanica, dar si pe piata internationala, prin participarea la London Wine Fair, desfasurat in perioada 20-22 mai 2019, la Londra. London Wine Fair reprezinta un targ de referinta pentru sectorul de…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Brașov, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Brașov, au destructurat un grup infracțional organizat, specializat in trafic de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Turistii pot cumpara de acum bilete online pentru excursii in Delta Dunarii. Navrom Delta, operatorul de transport naval care face curse regulate de persoane, a lansat aplicatia ce permite procurarea de la distanta a tichetelor de calatorie.

- La inceputul lunii iunie, la Budapesta va avea loc unul dintre cele mai mari targuri de afaceri din zona aceasta a Europei: China Brand Fair. Oamenii de afaceri din Timiș interesați sa gaseasca parteneri chinezi, sunt invitați de CCIAT sa participe la acest important eveniment.