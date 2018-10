Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,15% din voturi, a lansat un apel la schimbarea destinului Braziliei in primul sau discurs, relateaza AFP. "Nu putem continua sa flirtam cu socialismul, comunismul, populismul de stanga", a spus acest…

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,7% din voturi, devansandu-l net pe adversarul sau de stanga Fernando Haddad, 44,3%, potrivit rezultatelor oficiale care nu sunt inca definitive, relateaza AFP. Rezultatele de dupa numararea…

- Candidatul extremei drepte la alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a promis duminica sa faca o "curatenie cum nu s-a mai vazut niciodata in istoria" tarii daca va castiga alegerile de la sfarsitul saptamanii, informeaza dpa, citand media locale. Intr-un mesaj video difuzat…

- Candidatul prezidential de extrema dreapta din Brazilia, Jair Bolsonaro, detine un avans considerabil asupra rivalului sau de stanga, Fernando Haddad, inaintea scrutinului decisiv programat pe 28 octombrie, indica primul sondaj realizat dupa primul tur al alegerilor, transmite Reuters preluata de…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a intrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica in Brazilia, urmand sa-l infrunte intr-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, care a obtinut 28,69%, transmite AFP, care citeaza rezultatele…

- Candidatul stangii braziliene, Fernando Haddad, in plina ascensiune in intentiile de vot, l-ar invinge pentru prima data pe candidatul extremei drepte, Jair Bolsonaro, in cel de-al doilea tur de scrutin prezidential ce va avea loc pe 28 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni,…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva conduce in sondajele de opinie pentru alegerile din octombrie, in pofida faptului ca se afla la inchisoare, unde ispaseste o pedeapsa pentru coruptie, informeaza marti dpa. Astfel, Lula se bucura de 37 la suta sustinere in sondaje, clasandu-se…