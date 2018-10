Bolsonaro: "Vom schimba împreună destinul Braziliei" Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,15% din voturi, a lansat un apel la schimbarea destinului Braziliei in primul sau discurs, relateaza AFP. "Nu putem continua sa flirtam cu socialismul, comunismul, populismul de stanga", a spus acest politician aparator al dictaturii militare (1964-1985) in primul sau discurs, transmis in direct pe Facebook. "Impreuna, vom schimba destinul Braziliei", a spus fostul capitan de armata de 63 de ani, care va prelua fraiele celei mai mari tari din America Latina in ianuarie, datorita voturilor a peste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

