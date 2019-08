Stiri pe aceeasi tema

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat joi ca Guvernul nu are resursele necesare pentru a opri incendiile de vegetație din Padurea Amazoniana, relateaza site-ul agenției Reuters.Bolsonaro a informat ca Guvernul a investigheaza incendiile. Acesta a mai adaugat ca suspecteaza organizațiile…

- "Vom lucra la un acord de comerț liber cu Brazilia", a spus Trump reporterilor la Casa Alba, fara a oferi detalii, scrie Reuters.Trump a adus în discuție posibilitatea unei înțelegeri comerciale, în timp ce secretarul de Comerț Wilbur Ross a abordat liderii din domeniul…

- Premierul thailandez Prayuth Chan-ocha a demisionat oficial luni din fruntea guvernului militar, dupa ce a devenit prim-ministru in noul guvern civil, afirmand ca tara va functiona de acum inainte ca o democratie normala dupa cinci ani de regim militar, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Prayuth…

- Prayuth va ocupa functia de prim-ministru cu sustinerea partidelor pro-armata din Camera Reprezentantilor si a camerei superioare numite de armata in baza unei constitutii despre care criticii sustin ca sufoca democratia si sprijina rolul politic al armatei.Intr-un discurs televizat catre…

- Sute de pompieri au fost mobilizati pentru stingerea incendiilor de vegetatie izbucnite pe Insula greaca Evia, vizita de foarte mulți turiști, inclusiv romani, mai multe localitati fiind evacuate, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Patru incendii de vegetatie afecteaza Insula Evia, in contextul…

- Cel puțin o persoana a murit și alte 24 au fost ranite dupa ce mai multe bombe au fost detonate in apropierea a doua autobuze care circulau in orașul Kirkuk din Irak, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit mediafax.Bombele au explodat in centrul orașului in jurul orei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca un razboi intre SUA si Iran ar fi scurt, insa a precizat ca dorinta sa este sa evite o confruntare militara, conform Reuters.„Sper ca nu, dar suntem intr-o pozitie foarte puternica daca s-ar intampla ceva”, a declarat Trump dupa ce…

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca SUA si Mexic au ajuns la un acord privind imigratia si, in consecinta, amenintarea sa de a impune taxe vamale incepand de luni tuturor produselor importate din Mexic nu se va concretiza, informeaza sambata AFP si Reuters preluate de agerpres.Citește…