Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea globala a cauzat un dezastru ecologic in orasul Rio de Janeiro din Brazilia. Din cauza temperaturilor extreme, apa din laguna Rodrigo de Freitas s-a incalzit prea tare, iar mii de pesti au murit. Localnicii sunt speriati de peisajul macaru.

- Petre Apostol La propunerea Federatiei Romane de Tenis, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a infiintat primul lot olimpic al Romaniei la tenis de camp, care a fost prezentat oficial la Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice din Bucuresti. Printre cei 12 componenti ai lotului olimpic al Romaniei…

- Superba partenera de viața a atacantului in varsta de 34 de ani, aflat sub contract cu formația Vasco da Gama (Brazilia), se pregatește de zor pentru Carnavalul de la Rio. Modelul Daniela Christiansson trage tare la sala și la piscina pentru momentul in care va defila in costum fistichiu, pe vestitul…

- Noua cladiri s-au prabusit in dimineata de sambata, pe versantul unui deal din orasul Niteroi, situat in statul federal Rio. Cel putin sapte persoane au fost salvate, potrivit site-ului de stiri Globo, care citeaza departamentul de pompieri. Autoritatile din domeniul managementului…

- Zece persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren produsa intr-un cartier sarac de la periferia Rio de Janeiro, in Brazilia, potrivit presei locale, relateaza duminica dpa. Noua cladiri s-au prabusit in dimineata de sambata, pe versantul unui deal din orasul Niteroi, situat in statul federal…

- Judecatorul Sergio Moro, figura emblematica a luptei anticoruptie in Brazilia, a anuntat joi ca a acceptat propunerea presedintelui ales, Jair Bolsonaro, de a conduce Ministerul Justitiei si Securitatii Publice, transmit AFP si Reuters. 'In urma unei reuniuni in care am discutat despre politici…

- Președintele ales al Braziliei Jair Bolsonaro a declarat ca este hotarat sa simplifice legea privind dreptul la arme, una dintre marile sale teme de campanie, și ca il va propune pentru postul de ministru al Justiției pe judecatorul Sergio Morro, simbolul luptei anticorupție din aceasta țara, scrie…

- Tragedie de nedescris! Fernanda de Assis, de 25 de ani, din Brazilia, a fost ucisa de o procedura ilegala de marire a fundului. Tanara care avea un salon de bronzare in Rio de Janeiro a vrut sa ii faca o surpriza sotului ei Alex Fernando (27 de ani) asa ca s-a dus la o clinica ilegala joi…