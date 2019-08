Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat, duminica, ca tara sa nu are nevoie de ajutorul german, dupa ce Berlinul a anuntat cu o zi inainte ca taie fondurile pentru proiectele de sustenabilitate vizand protejarea padurii amazoniene, informeaza luni agentia Xinhua. "Brazilia nu are nevoie de…

- Presedintele argentinian, liberalul Mauricio Macri, a suferit duminica o grea infrangere in fata peronistului de centru-stanga si fost premier Alberto Fernandez in alegerile primare, considerate o repetitie generala inaintea scrutinului prezidential din luna octombrie, transmit AFP si Reuters.…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a confirmat vineri ca SUA si-au dat oficial aprobarea pentru numirea fiului sau Eduardo in postul de ambasador la Washington, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Sunt foarte fericit si sunt sigur ca legaturile de prietenie si comerciale se vor consolida datorita…

- Telefoanele mobile ale presedintelui brazilian Jair Bolsonaro au fost tinta unor tentative de piraterie informatica ce au vizat de asemenea si pe alti membri ai guvernului, a anuntat joi Ministerul de Justitie, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Ministerul de Justitie "a fost informat de politia…

- Fosta presedinta de stanga Cristina Kirchner si candidatul sau la presedintie, Alberto Fernandez, au promis sambata sa reduca saracia, in contextul in care Argentina se confrunta cu o criza economica, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Vom intinde mana celor patru milioane si jumatate de saraci",…

- Cristina Kirchner, avocata, in varsta de 66 de ani, este urmarita in mai multe cazuri in curs de investigare pentru spalare de bani, imbogatire personala, deturnare de fonduri sau mita. Multi dintre ministrii sai au fost retinuti in aceste cazuri. Data procesului nu a fost inca stabilita,…