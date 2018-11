Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat unui ziar israelian ca intentioneaza sa transfere ambasada tarii sale in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza joi AFP. Daca Bolsonaro isi va transpune intentia in practica, Brazilia va deveni a treia tara care face aceasta alegere, dupa Guatemala si, mai ales, SUA, a caror decizie in acest sens a adus o ruptura fata de diplomatia americana din ultimele decenii si a provocat indignarea palestinienilor. Intrebat de publicatia Israel Hayom cu privire la intentia sa de a transfera Ambasada Braziliei la Ierusalim, evocata in timpul campaniei…