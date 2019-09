Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a vorbit miercuri despre "diminuarea spatiului democratic" in Brazilia, in special prin atacuri asupra aparatorilor naturii si ai drepturilor omului, relateaza AFP, potrivit Agerpres."In aceste ultime luni am observat o diminuare a spatiului civic…

- "In aceste ultime luni am observat o diminuare a spatiului civic si democratic, caracterizat de atacuri impotriva aparatorilor drepturilor omului, restrictii impuse activitatii societatii civile", a declarat Michelle Bachelet, in conferinta de presa. E a vorbit si despre o "crestere" a numarului…

- Administrația Trump nu a aprobat pachetul de ajutor financiar de 20.000.000 de dolari pe care țarile G7 l-au oferit Braziliei pentru a combate incendiile din bazinul Amazonului, transmite Business Insider. Trump a fost nemulțumit ca președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, nu a fost invitat la discuțiile…

- "Reactia lui Jair Bolsonaro este demonstratia faptului ca G7 a fost in final util", a declarat ea dupa anuntul de marti facut de presedintele brazilian, conform caruia el este "deschis unui ajutor financiar din partea unor organizatii straine si chiar tari", cu conditia de a controla gestionarea…

- Președintele francez Emmanuel Macron a criticat, luni, 'comentariile extraordinar de lipsite de respect' ale președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, la adresa soției sale Brigitte Macron, potrivit Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Emmanuel Macron a raspuns in timpul unei conferințe de presa organizate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il acuza pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro de faptul ca a ”mintit” cu privire la angajamentele in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Franta se opune tratatutului de liber-schimb controversat UE-Mercosur,…

