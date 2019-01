Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron nu va participa la Forumul de la Davos ce reuneste elita economiei mondiale, in schimb va primi pe 21 ianuarie la Versailles 150 de oameni de afaceri francezi si straini pentru o noua editie a summit-ului ''Choose France'' privind atractivitatea economiei…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara anularea participarii la Forumul economic mondial de la Davos (Elvetia), in contextul prelungirii crizei politice din Statele Unite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a anulat joi deplasarea planificata in cursul acestei luni pentru a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos in Elvetia, pe fondul continuarii paraliziei partiale guvernamentale, asa-numitul "shutdown", in Statele Unite. "Din cauza intransigentei democratilor…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nu va participa la Forumul economic mondial de la Davos, care va avea loc intre 21 si 25 ianuarie, daca paralizia partiala actuala ('shutdown') a...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi ca ar putea anula participarea la Forumul economic mondial de la Davos (Elvetia) in cazul in care va continua blocajul agentiilor guvernamentale americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Forumul economic mondial de la Davos (WEF) a autorizat in cele din urma venirea unor oameni de afaceri rusi vizati de sanctiuni americane, care era o conditie pusa de Moscova pentru a participa la reuniunea anuala a elitei economice mondiale ce are loc in Elvetia, scrie agerpres.ro.

- Presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, care va conduce tara din ianuarie, a declarat ca 'brazilienii nu stiu ce este dictatura', omitand regimul militar care a facut ravagii intre 1964 si 1985, transmite AFP preluata de Agerpres Fostul capitan de armata, care nu si-a ascuns niciodata…

- Sa fii plictisitor este un lucru bun in vremurile incerte de azi, a apreciat luni presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, intr-o ironie amicala la adresa presedintelui american Donald Trump si a referendumului din Marea Britanie cu privire la Brexit, relateaza Reuters. La un dineu gazduit…