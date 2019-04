Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Razvan Marin, 22 de ani, a facut un meci impresionant și a fost decisiv in victoria lui Standard Liege cu Antwerp, 3-1, echipa lui Ladislau Boloni. „Transferul la Ajax nu l-a perturbat, ci l-a facut sa-si elibereze tot talentul. Scanteietor!", scrie La Derniere Heure. Razvan Marin a reușit…

- Razvan Marin e in negocieri avansate cu Ajax, dar pana la semnarea contractului romanul continua sa faca spectacol in Belgia, unde a reușit doua pase de gol in victoria lui Standard Liege, 3-1 cu Antwerp, echipa antrenata de Boloni. Mijlocașul roman in varsta de 22 de ani a reușit o faza de toata frumusețea…

- Astazi, Loți Boloni a implinit 66 de ani și a primit deja un cadou frumos de la jucatori, inca de saptamana trecuta, cu doua etape inainte de sfarșitul sezonului regulat. Calificarea in play-off-ul pentru titlu și cupele europene. O premiera la Antwerp, care in vara lui 2017 promova dupa 13 ani in Jupiler…

- Kim Jong-Un ar urma sa parcurga in doua zile si jumatate, prin China, distanta dintre Phenian si Hanoi. Liderul nord-coreean ar urma sa ajunga cu trenul in oraselul de frontiera vietnamez Dong Dang, de unde va fi dus cu masina spre Hanoi circa 170 de kilometri. Kim Jong-Un si Donald Trump…

- Ladislau Boloni, antrenorul roman al echipei de fotbal Antwerp, este in vizorul Pro League, organizatoarea campionatului Belgiei, dupa declaratiile pe care le-a facut despre arbitraj la finalul meciului de vineri cu...

- "Daca m-au ținut atația ani, n-o sa ma lase puterile tocmai acum!". Acesta e raspunsul lui Ladislau Boloni dupa cursa de 50 de minute pe cronometru, dintre care trei sferturi de ora pe teren abrupt, pe stanci, urcare-coborare, pe niște pietre care cresteaza talpa de cauciuc a adidasului. In cantonamentul…

- Ladislau Boloni, tehnicianul roman al echipei Antwerp, a terminat pe locul 5 in ancheta care a desemnat cel mai bun antrenor al anului 2018 in Belgia, dupa voturile ziaristilor, scrie agerpres.ro.Boloni a obtinut 42 de puncte.

- Ladislau Boloni, tehnicianul roman al echipei Antwerp, a terminat pe locul 5 in ancheta care a desemnat cel mai bun antrenor al anului 2018 in Belgia, dupa voturile ziaristilor. Boloni a obtinut 42 de puncte. Romanul o pregateste din vara lui 2017 pe Antwerp, revelatia actualului sezon,…