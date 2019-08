Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni a caștigat al treilea meci din acest sezon: „Am numarat 11 ocazii. Aș fi vrut al doilea gol cu cehii”. Orice conferința cu Loți Boloni e o desfatare. Inaintea partidei, prima in cupele europene dupa 22 de ani, antrenorul lui Antwerp era jovial. „Ce știu despre Plzen? Are echipa buna…

- Gent il așteapta pe Gica Hagi in turul 2 preliminar?! Curtea belgiana de arbitraj sportiv a decis ca Mechelen nu are voie sa evolueze in cupele europene, Standard ii va lua locul in grupe, Antwerp va urca și ea, iar Gent va evolua cu Viitorul, conform gsp.ro. Meciul tur dintre Gent și Viitorul va avea…

- Ladislau Boloni, antrenorul lui Antwerp, l-a trimis la formația secunda pe atacantul camerunez Lamkel Ze, care a intarziat la intoarcerea din vacanța. Sunt probleme mari la Antwerp, adversarul Viitorului in turul 2 preliminar din Europa League. Loți Boloni cere intariri, nu e mulțumit de lot, dar iși…

- Viitorul va juca tot impotriva lui Antwerp, antrenata de Loți Boloni, dupa ce Mechelen nu a mai fost retrograta pentru trucarea unui meci. Suspectata ca a trucat un meci cu Beveren, Mechelen risca retrogradarea din prima liga. In același timp, caștigatoarea Cupei Belgiei, calificata direct in grupele…

- Luciano D'Onofrio, vicepreședintele gruparii flamande, care a lucrat cu Loți Boloni și la Standard, il susține total pe antrenorul in varsta de 66 de ani de la Antwerp. Fara disciplina impusa de Loți Boloni, fara duritatea lui, Antwerp nu ar fi reușit sa se califice in play-off, sa ocupe locul 4, urmand…

- Ladislau Boloni (66 de ani) ar putea ajunge la Genk, campioana Belgiei. Antrenor dezminte ca va pleca in aceasta vara de la Antwerp, dupa ce a calificat echipa in Europa League. Chiar daca a calificat-o pe Antwerp in Europa League, dupa 3-2 la baraj cu Charleroi, la doar doi ani de la promovare, Boloni…

- Loți Boloni s-a calificat in preliminariile Europa League grație atacantului congolez Dieumerci Mbokani, ce a decis barajul de azi cu o „dubla", Antwerp revenind formidabil de la 0-2 și marcand de trei ori. Nu se putea un final de sezon altfel decat a fost intreg campionatul belgian pentru Loți Boloni.…

- Loti Boloni a pierdut in ultimele 10 minute ale play-off-ului sansa de a termina pe podium, peste Standard, si a merge direct in preliminariile Europa League. Antwerp a fost invinsa, duminica seara, de Club Brugge, scor 2-3. Antwerp a intors de la 0-1, a condus cu 2-1 la Brugge, dar a cedat in final…