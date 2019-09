Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic (57 de ani) ar fi la un pas sa preia un nou club, dupa despartirea de Dinamo. Antrenorul care a fost inlaturat de pe banca tehnica a bucurestenilor va pleca in urmatoarele zile in Belgia, anunta site-ul sport.ro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Un jurnalist italian arunca-n aer…

- Numai in ultima zi de mercato, Antwerp a luat 4 jucatori (11 in total), doi internaționali din Premier League: Defour (Burnley) și Hoedt (Southampton). In week-end, Lamkel Ze și Bolat au fost scoși din lot Boloni dupa ce s-au batut in vestiar. Intr-o vara, Boloni a luat o echipa intreaga la Antwerp.…

- Antwerp - Alkmaar 1-4 prel. (in tur 1-1) // Ladislau Boloni s-a plans de Sidiropulos, sustinand ca i-a eliminat usor pe Mbokani si pe Lamkel Ze si i-a refuzat un penalty la De Sart. In prelungiri, grecul a intrerupt jocul din cauza furiei fanilor. Drama teribila joi seara, la Antwerp, in Belgia, unde…

- Ladislau Boloni a caștigat al treilea meci din acest sezon: „Am numarat 11 ocazii. Aș fi vrut al doilea gol cu cehii”. Orice conferința cu Loți Boloni e o desfatare. Inaintea partidei, prima in cupele europene dupa 22 de ani, antrenorul lui Antwerp era jovial. „Ce știu despre Plzen? Are echipa buna…

- O eroare administrativa i-ar fi putut lua lui Antwerp, echipa lui Ladislau Boloni, ceea ce reușise pe teren. 4-1 cu Beveren, trei puncte și locul 2 in Jupiler League. In minutul 78, Loți Boloni l-a inlocuit pe Aurelio Buta cu Robbe Quirynen. L-a folosit pe debutantul in varsta de 17 ani fara a avea…

- Antonio Conceicao (57 de ani) este favorit sa preia conducerea bancii tehnice la FCSB (DETALII AICI), dar Helmuth Duckadam (60 de ani), directorul de imagine al vicecampioanei, considera ca aceasta numire nu este sigura. In ceea ce privește profilul antrenorului potrivit pentru FCSB, fostul mare portar…

- Viitorul ar fi trebuit sa joace, la 25 iulie si 1 august, cu Antwerp, trupa pregatita de Ladislau Boloni, in turul II preliminar al Ligii Europa. Cel mai probabil insa, adversara romanilor va fi alta.

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Greciei, cu scorul de 3-2, in mansa tur a finalei Silver League. Pentru tricolori este prima infrangere din competitiei, ei calificandu-se in finala cu sase victorii consecutive in grupa B, anunța news.ro.Citește…