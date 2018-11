Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a trimis joi o scrisoare Comisiei de la Veneția in care semnaleaza posibilele probleme pe care le ridica Ordonanța de Urgența de modificare a Legilor justiției data luni de Guvern. Comisia de la Veneția urmeaza ca vineri sa discute opinia finala pe tema modificarile aduse…

- Vineri, 12 octombrie, Primaria Municipiului Oradea a fost gazda reuniunii Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR). La eveniment, alaturi de membrii Comitetului Director al AMR au participat și primarii municipiilor din Regiunile Vest și Nord-Vest.Cu aceasta ocazie,…

- Orban a afirmat ca acest lucru reprezinta o "gafa monumentala", pe care liberalii se vor lupta sa o corecteze in Parlamentul European. "Am aflat astazi cu stupoare de un gest de neinteles al Guvernului Romaniei care, la reuniunea ECOFIN, Consiliul Uniunii Europene pe finante, a acceptat adoptarea…

- Romania nu este o ținta, iar Parlamentul European apara statul de drept peste tot. Afirmația a fost facuta de președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul unei conferințe despre regiuni și orașe in cadrul comunitații europene, cu prilejul Saptamanii Europene a regiunilor. Intrebat…

- Președintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European ca slabirea procurorilor e un stil Orban-Kaczynski."Romania are doua problema, corupția și serviciile secrete. Romania trebuie sa combata mentalitatea veche a securitații.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marți, ca o rezoluție din partea Parlamentului European in privința Romaniei poate pune in pericol poziția țarii noastre la nivelul Uniunii Europene, susținand ca singura soluție pentru Guvern este sa respecte recomandarile din cadrul MCV, scrie Mediafax."Consideram…

- Liviu Dragnea a declarat, sambata, dupa CEx PSD, ca i-a cerut premierului Viorica Dancila o ordonanța de urgența pentru anularea protocoalelor. „S-a discutat despre situația protocoalelor. I s-a cerut premierului o OUG pentru anularea protocoalelor și a efectelor acestor protocoale”, a spus Dragnea.…