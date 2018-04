Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza numarului crescut de cazuri de rujeola, Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi - centru de referinta in specialitatea de boli infectioase in regiunea mentionata - a organizat un pavilion separat destinat ingrijirii cazurilor de rujeola. Potrivit medicilor, pentru cele mai…

- 14 state membre ale Uniunii Europene expulzeaza personal diplomatic in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia pe 4 martie, in Marea Britanie. Printre aceste state se afla si Romania.

- Direcția de Sanatate Publica Ilfov a declanșat o ancheta dupa in mai multe unitați de invațamant preșcolar din localitatea Voluntari a izbucnit un focar de toxiinfecție alimentara,activitatea fiind suspendata in toate unitațile unde s-au inregistrat cazuri, iar reluarea activitații se va face numai…

- In unele zile, internarea la Spitalul „Sfantul Spiridon" poate fi o corvoada. Bolnavii care nu reprezinta urgente medicale, dar care apeleaza la serviciile spitalului pentru evaluari programate - in regim de internare de zi sau continua - pot astepta zeci de minute pentru o eliberarea unui singur document:…

- Drumuri inchise din cauza inundațiilor in judetele Mures, Covasna si Buzau. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta ca mai multe drumuri nationale sunt inchise din cauza inundatiilor, in judetele Mures, Covasna si Buzau. Astfel, miercuri dimineata, a fost inchisa circulatia pe DN13C in…

- Șase persoane sunt internate in momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” cu simptome... The post Șase persoane la spital, din cauza gripei appeared first on Renasterea banateana .

- Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" nu are in farmacie nici doza de ser antirabic. Daca un bolnav ajunge astazi la „Infectioase" cu suspiciune de rabie (turbare), singura solutie a medicilor este sa ceara ajutor de la Ministerul Sanatatii, in speranta ca in vreun spital din tara se gaseste…

- Pacientul a fost internat si operat in sectia clinica de ortopedie de la Spitalul „Sfantul Spiridon", dupa ce anterior a fost evaluat in Unitatea de Primire Urgente. „Pacientul cu fractura bimaleolara deschisa si cu etilism acut a fost dus direct in sala de operatie. Barbatul a relatat ca a consumat…

- Circulatia pe doua autostrazi si 21 de drumuri nationale este oprita, miercuri seara, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Constanta si Calarasi. Mai multe trenuri si curse aeriene au fost anulate.

- Traficul rutier continua sa fie blocat in judetul Calarasi. Conform Centrului Infotrafic miercuri, la ora 15.30, 6 drumuri nationale si 23 de drumuri judetene erau inchise din cauza viscolului.

- Barbatul de 66 de ani fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase. Testele au aratat ca fusese infectat cu virusul gripal de tip B. Acesta este al treilea deces din cauza gripei la Brasov, dupa ce alte doua femei si-au pierdut viata luna aceasta.

- Patru dumuri nationale din judetul Ialomita au fost inchise in totalitate de ninsorile abundente, alte cinci drumuri nationale traficul este intrerupt, iar pe DN2A au fost instituite restrictii de tonaj.

- A murit bebelusul diagnosticat cu rujeola si internat saptamana trecuta la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva". Sugarul in varsta de 10 luni, adus de la Bacau, si-a pierdut viata vineri, 23 februarie, in mai putin de 48 de ore de la transferul sau la Iasi. Potrivit medicilor, cazul micutului…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- 38 de persoane care necesita dializa au fost transportate la SJU BUZAU si internate pe diferite sectii ale spitalului. De asemenea, 12 gravide au fost internate in sectia Obstetrica Ginecologie si 5 persoane au fost internate in spital, persoane care au nevoie de oxygen. ''Incepand de seara trecuta,…

- Bebelușul de 10 luni din Bacau, care a fost diagnosticat cu rujeola și transportat de urgența de la SJU Bacau la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi a decedat in noaptea de joi spre vineri. Copilul a fost adus marți la Terapia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Gripa face o noua victima! Un nou deces a fost confirmat vineri. Este vorba de un barbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara. Numarul deceselor...

- Joi noaptea a fost inregistrat primul deces cauzat de gripa AH1N1 la Timișoara. Pacientul cu gripa care era internat la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din orașul de pe Bega, un barbat de 58 de ani, a facut stop cardio-respirator.

- Un nou deces din cauza gripei a fost confirmat vineri, fiind vorba despre un barbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 51. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, medicul…

- Ion Oncescu s-a retras definitiv de la Exatlon, din cauza problemelor grave de sanatate. Acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar in cele din urma, medicii i-au interzis sa mai continue competiția. Cosmin Cernat a facut anunțul luni seara. Ionut Oncescu, cel care se retrasese temporar din concurs…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, confirmat cu gripa de tip AH1N1, a murit ieri la Spitalul de Pneumoftiziologie. Victima se afla internata in unitatea medicala de aproape doua saptamani. Este cea mai tanara victima de pana acum, alte doua victime dintre celelalte opt avand 35, respectiv 40 de ani.…

- Un iesean a sfarsit tragic, oprindu-i-se inima chiar in timp ce juca la „pacanele", intr-un local cu aparate pentru astfel de jocuri. Barbatul, in varsta de 45 de ani, a decedat alaltaseara, in jurul orei 22.30, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon". Pacientul a fost…

- Zile de groaza pentru pacientii a doua spitale din Iasi in care, in ultimele zile, au murit oameni din cauza gripei. Numarul deceselor la bolnavi confirmati cu gripa creste de la o zi la alta, ieri fiind cea mai tragica zi. Dupa ce in seara anterioara fusese anuntat decesul unei femei in varsta, in…

- O femeie care a nascut in urma cu patru zile la Maternitatea “Elena Doamna” din Iasi a fost transferata la Spitalul de Boli Infectioase, dupa ce prezenta simptome de gripa. Starea de sanatate a lehuzei este stabila si medicii spun ca, in prezent, nu exista risc vital. https://www.bzi.ro/atentie-alerta-in-iasi-lehuza-transferata-de-la-maternitatea-elena-doamna-cu-simptome-de-gripa-sunt-deja-5-morti-din-cauza-acestui-virus-640703

- Astfel, un pacient in varsta de 31 de ani din judet a fost internat in sectia clinica OMF de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu fractura de mandibula, cu contuzie toraco-abdominala, cu traumatism cranio-cerebral si cu traumatism cranio-facial. Un al doilea pacient, un barbat in varsta de 33 de ani din…

- Un fluturaș de salariu, al unei persoane angajate cu doua ore, fara alt contract de munca, a devenit viral pe Facebook, dupa ce internauții au constatat ca cea in cauza nu doar ca nu primește salariu din cauza banilor care trebuie dați catre Bugetul statului, ci trebuie sa vina de acasa cu 190 de lei.…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tise, a dispus, in urma discuțiilor purtate in acest sens cu conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, suplimentarea cu inca o linie de garda a activitații acestei unitați medicale aflate sub autoritatea forului administrativ județean. Read…

- Ultimul caz de deces care a fost confirmat a fost cel al unui barbat de 62 de ani care s-a stins din viata saptamana trecuta, insa abia zilele trecute a fost confirmata si prezenta virusului gripal, la necropsia efectuata fiind prelevate probe care au fost analizate, in urma acestora stabilindu-se ca…

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Amenzi la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, dupa ce imaginile cu saloanele mizere in care erau internați pacienți au aparut in presa. Direcția de Sanatate Publica a facut controale și a gasit și vinovați pentru situația de acolo.

- Directia de Sanatate Publica Timis a inceput o ancheta la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, dupa ce pe Facebook au fost postate mai multe poze cu pacienti internati intr-un salon dezafectat pentru lucrari de modernizare.

- A fost intituita carantina la Institutului Regional de Oncologie din Iași din cauza gripei de tip AH1N1. Virusul gripal a fost depistat deja la 11 pacienți de la secția de Terapie Intensiva. Cinci dintre aceștia se afla in stare grava. Gripa poate fi periculoasa mai ales pentru bolnavii cu imunitate…

- Manifestarile care ar trebui sa le dea de gandit parintilor includ febra foarte mare, dureri musculare, dureri de cap sau lipsa poftei de mancare. „Ultimele garzi au fost foarte aglomerate, mai mult de jumatate dintre cazuri au reprezentat viroze respiratorii", a precizat dr. Tamara Solange Rosu, medic-sef…

- Adolescenta de 16 ani, diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana, a decedat la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr. N. Oblu“ dupa ce a fost transferata de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi.

- Eleva de 16 ani de la Colegiul „Dimitrie Cantemir" diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana a murit ieri la spitalul de Neurochirurgie. Situatia medicala complicata a adolescentei i-a impiedicat pe medici sa o poata opera. Pacienta fusese transferata de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta…

- O fetita de un an si patru luni se afla internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu arsuri pe 12- din suprafata corporala dupa ce mai multe obiecte textile din casa au luat foc din cauza jarului care a cazut peste ele. Atunci cand focul a cuprins camera, aceasta se afla acasa impreuna cu…

- Autoritațile avertizeaza toți șoferii in legatura cu faptul ca mai multe drumuri naționale importante au fost inchise din cauza condiților meteorologice. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența intrucat ceața poate cauza probleme serioare se vizibilitate.

- Pentru unii ieseni, problemele conjungale se rezolva la spital. Doua paciente care au ajuns in ultima garda in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" au avut nevoie de ingrijiri medicale din cauza relatiilor amoroase complicate in care sunt implicate. Astfel, o femeie de…

- Gripa a facut la Iasi prima victima din acest sezon rece. Un barbat tanar, de numai 40 de ani, nevaccinat insa impotriva gripei, obez, a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" cu suspiciunea de gripa. Analizele de laborator au aratat, post-mortem, ca victima era infectata cu virusul…

- Peste 300 de elevi dintr-o școala din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica.

- Peste 300 de elevi dintr-o unitate de invațamant din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica. Vacanța prelungita pentru…

- David Craciun, in varsta de 10 ani, din orasul Calafat, fost muscat de cainii maidanezi, iar din cauza leziunilor suferite a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova. Copilul a fost plimbat prin trei spitale pentru ca niciunul nu avea vaccin antirabic.

- UPDATE 11.34 - O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon.

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Cinci persoane au ajuns in ultimele zile la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, dupa ce au fost gasite in stare de hipotermie din cauza temperaturilor scazute inregistrate, a informat marti coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu. Potrivit acesteia, in trei dintre cazuri este vorba de persoane fara…

- Bolnavii nu gasesc locuri libere pentru internare la paliative indiferent de anotimpul in care se adreseaza medicilor. In garda trecuta, in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" au fost consultati sapte bolnavi oncologici care aveau recomandare de ingrijire intr-o sectie…

- O tanara de 27 de ani din Roman, judetul Neamt, aflata in a 21-a saptamana de sarcina, a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost internata in alte trei unitati medicale. Femeia a ajuns luni la spitalul din Roman, dupa ce a acuzat dureri de cap, iar in cursul zilei de ieri a fost…

- Veste proasta pentru familiile a peste 200 de oradeni, dar si pentru zeci de fermieri din zona. Fabrica de zahar din Oradea va fi închisa la primavara, dupa ce partronatul german nu s-a înteles cu un grup de cultivatori care era interesat sa preaia fabrica.