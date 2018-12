Un tribunal bolivian a dat marti ''unda verde'' unei noi candidaturi a presedintelui Evo Morales pentru un patrulea mandat, in pofida protestelor opozitiei, care considera neconstitutionala aceasta candidatura, relateaza miercuri AFP. Tribunalul Suprem Electoral (TSE) a aprobat autorizarea a opt candidaturi pentru alegeri primare in ianuarie, printre care cele ale tandemului Evo Morales-Alvaro Garcia, potrivit deciziei justitiei, detaliata intr-un comunicat de presa. Decizia tribunalului survine intr-un moment in care candidatura lui Morales se confrunta cu o opozitie crescanda,…