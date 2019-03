Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș s-a nascut cu inima in afara corpului, in Bolivia, iar medicii studiaza acum posibilitațile de a-i reda o viața normala. Fetița nou-nascuta a fost transportata imediat dupa naștere la spital de catre tatal ei, care a facut un drum de 200 de kiometri cu mașina proprie. Fetița este internata…

- Dupa ce Gabriela Cristea l-a facut tata pentru a doua oara, Tavi Clonda a transmis un mesa emoționant pe Instagram. Acesta i-a scris o declarație de dragoste superba partenerei sale de viața. "Astazi a venit primavara in viețile noastre! Mulțumesc iubitei mele soții, @gabrielacristeaclonda, ești eroina…

- Valentina Pelinel a devenit din nou mamica vineri, 1 martie 2019. Aceasta a adus pe lume gemene, din casnicia pe care o are cu omul de afaceri Cristi Borcea, care in prezent se afla dupa gratii. Micuțele au venit pe lume intr-o clinica privata din București. Valentina Pelinel a nascut la ora 8:30.…

- Veste mare in lumea mondena. Una dintre cele mai apreciate vloggerite a devenit pentru a doua oara mama. Gabriela Atanasov, pentru ca despre ea este vorba, a devenit mamica de fetita, in urma cu cateva zile.

- Catrinel Menghia a nascut! Cunoscuta bruneta a devenit mama pentru prima data luni dimineata, la ora 5:49. Catrinel Menghia este in culmea fericirii! Caroline a venit pe lume astazi, de dimineata, iar vedeta a publicat deja prima poza cu bebelusul. Micuta a primit numele Caroline Leon Di Lodovico. “Bine…

- Un baietel nascut pe 2 ianuarie, la Cluj-Napoca, sufera de o malformatie grava a inimii si ar trebui operat de urgenta, insa singurii specialisti din tara care efectueaza astfel de interventii chirurgicale sunt plecati in concediu. O fundatie umanitara a intervenit si a gasit la timp o solutie.

- O fetița s-a nascut cu șase degete la fiecare mana și fiecare picior, iar mama i-a taiat degetele in plus cu o secera. Bebelușul a murit cateva ore mai tarziu. Tragedia s-a petrecut in India, iar mama nu a fost arestata. Femeia a procedat așa intrucat credea ca daca fetița ei va crește cu cate șase…