Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale din Bolivia au fost pe muchie de cuțit luni, dupa ce o oprire brusca a dezvaluirii rezultatelor alegerilor a provocat confuzie și proteste, oponenții sugerând ca oficialii încercau sa îl ajute pe actualul președinte, Evo Morales, sa evite un al doilea tur de…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a declarat, vineri, la Sibiu, ca una dintre prioritațile lui este reforma constituționala, care sa permita șefului statului sa participe la ședințele de guvern și la luarea deciziilor care privesc bugetul statului, conform Mediafax.Citește…

- Mandatul de Președinte al Romaniei este de cinci ani, iar in data de 10 noiembrie va avea loc votul in țara la alegerile prezidențiale, intre orele 07.00 și 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat sa aiba loc pe 24 noiembrie, tot in intervalul orar 07.00-21.00.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Șeful Executivului din Afganistan, Abdullah Abdullah, se considera caștigator in alegerile de sambata. Acesta a fost principalul contracandidat al actualului președinte, Ashraf Ghani. "Avem cel mai...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, 12 contestatii impotriva inregistrarii candidaturilor lui Mircea Diaconu, Klaus Iohannis, Hunor Kelemen, Dan Barna, Theodor Paleologu si Viorica Dancila pentru alegerile prezidentiale. Hotararile sunt definitive.

- "Consiliul Director al FDGR a decis, in sedinta sa din 6 septembrie 2019, in unanimitate, sa sustina candidatura domnului Klaus Werner Iohannis pentru functia de Presedinte al Romaniei si recomanda membrilor si simpatizantilor sai sa semneze listele pentru depunerea candidaturii si sa-l voteze pe…

- Potrivit lui Paleologu, cursa pentru Cotroceni va veni cu surprize si in acest an, asa cum a fost si la precedentele alegeri. "Cred ca voi contribui la surpriza pe care o vom avea pe 11 si pe 25 noiembrie, pentru ca, evident, vom avea un tur doi. Cel care isi imagineaza ca totul este castigat…

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidentiale, a declarat ca daca USR-PLUS ar fi venit cu un candidat mai bun nu ar fi ezitat sa il sustina, insa nu e cazul. El a adaugat ca l-ar pune pe Dan Barna pe un post de ministru, pentru ca e un tip „simpatic”, potrivit Mediafax. „Pe mine m-a convins…