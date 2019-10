Stiri pe aceeasi tema

- Principalul adversar al presedintelui bolivian Evo Morales, Carlos Mesa, a denuntat luni seara "o frauda" si a anuntat ca nu recunoaste ultimele rezultate provizorii ale scrutinului care il dau invingator din primul tur pe actual sef al statului, informeaza marti AFP. "Nu vom recunoaste aceste rezultate…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…

- Președintele Donald Trump va caștiga fara probleme un nou mandat de lider al Statelor Unite la alegerile ce se vor desfașura in luna noiembrie a anului viitor, anticipeaza Moody’s Analytics, care crediteaza starea buna a economiei americane pentru foarte posibilul success electoral al republicanului.…

- Liberalii salajeni au dat startul campaniei de susținere a lui Klaus Iohannis pentru alegerile prezidențiale, in cadrul unui eveniment organizat luni, 14 octombrie 2019, pe Platoul de Marmura, din centrul Zalaului. Zecile de liberali printre care consilieri județeni, municipali, membri ai organizațiilor…

- Șeful Executivului din Afganistan, Abdullah Abdullah, se considera caștigator in alegerile de sambata. Acesta a fost principalul contracandidat al actualului președinte, Ashraf Ghani. "Avem cel mai...

- Regiunea de est a Spaniei a continuat și vineri sa fie afectata de ploi torențiale și inundații, intemperiile provocand o noua victima, astfel ca bilanțul a urcat la trei morți, informeaza publicația The Guardian. Poliția din Almeria a anunțat ca un barbat a murit vineri dimineața dupa ce mașina…

- Protestele au inceput la jumatatea lunii iulie, dupa ce Comisia Electorala Centrala a refuzat sa inregistreze un numar mare de candidati, afirmand ca nu au strans suficiente semnaturi din partea unor sustinatori reali, un raspuns sustinut duminica de presedintele Vladimir Putin, dupa inregistrarea…

- Ivan Duque a declarat ca va prezenta o propunere privind un pact regional pentru conservarea Amazoniei la Adunarea Generala a ONU de la New York, in septembrie. Hotararea vine in urma incendiilor care afecteaza „plamanul'' planetei. In afara de Columbia si Brazilia, padurea amazoniana se intinde in…