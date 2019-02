Bolivia: Cel puţin 25 de morţi după ce un autocar s-a lovit cu un camion Cel puțin 25 de persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un autocar s-a lovit cu un camion, luni, într-o zona muntoasa din Bolivia, informeaza postul tv Telesur, citat de Mediafax.

Accidentul s-a produs în zona Potosí Oruro, într-o zona cu vizibilitate redusa.

Potrivit bilantului preliminar, cel putin 25 de persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite în accident.

Autoritatile boliviene cerceteaza circumstantele producerii accidentului.



#BTVInforma | Accidente de tránsito registrado a la altura de Machacamarca entre una flota…

