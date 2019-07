Bolivia: Autorităţile instituie măsuri sanitare împotriva unei boli virale necunoscute Primele diagnostice arata ca este vorba de 'o boala virala', dar analizele realizate asupra pacientului decedat, o femeie medic-rezident, si a altor doi bolnavi aflati la terapie intensiva 'au permis eliminarea ipotezei unei gripe sau altor maladii virale precum febra dengue', a precizat ministrul Montano. Numarul pacientilor infectati ar putea creste, potrivit doamnei Montano, care a semnalat 'alte trei cazuri suspecte... in acelasi spital (din La Paz)' intr-o conferinta de presa ulterioara. Printre cele trei noi cazuri, se arata ca doua au intrat in contact cu primii pacienti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

