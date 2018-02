Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 54 de bani pentru un euro, cu șase bani mai mult decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Peste 100 de infractiuni comise in zona garilor, porturilor sau aeroporturilor au fost constatate in ultima saptamana de catre politisti, care au dat peste 200 de amenzi in valoare de aproximativ 72.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de 350.000 de lei, conform Politiei Romane.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Cristiano Bergodi, fost antrenor al echipei Steaua, a vorbit despre returul dintre Lazio si FCSB, din 16-imile Europa League. Vicecampioana Romaniei a castigat confruntarea de pe "Arena Nationala" (scor 1-0), rezultatul fiind unul neasteptat pentru tehnicianul italian. Bergodi este de parere ca Lazio…

- O companie din Venezuela vrea sa atraga angajații cu un bonus ”motivațional” de 144 de oua. O firma de securitate din Venezuela cauta sa atraga viitori angajați cu un bonus ”motivațional” de 144 de oua pentru prestația buna la locul de munca, pe langa cei 10 dolari, salariul lunar. Avand in vedere criza…

- Bonurile fiscale emise in data de 30 ianuarie 2018, cu o valoare de 501 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat...

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 90 de bani pentru un euro, cu 22 bani mai mult decat ieri.

- Producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica Bucuresti (ELMA) a inregistrat anul trecut venituri de 221 milioane lei, fata de 234 milioane lei in 2016, compania incheiind anul pe minus, cu o pierdere de 15 milioane lei, potrivit raportului financiar preliminar.…

- Politistii din Bihor au confiscat de la un barbat 80.000 de tigarete nemarcate legal, in valoare de 40.000 lei. In cauza a fost intocmit dosar penal.La data de 11 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au depistat un barbat, de 48 de ani, din Oradea, care detinea…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, Politiei Municipiului Sebes (42 de polițiști), impreuna cu polițiștii locali din cadrul Direcției Politia Locala Sebeș (9 de polițiști locali) si in colaborare cu un specialist din cadrul Registrului Auto Roman –…

- [citeste si] "Victor Ponta, postarea asta are fix valoare de autodenunț. Pentru ca, daca l-ai ras pe Daniel Morar la presiunea cu Liviu Dragnea, inseamna ca ești complice cu el. Și nu știu cat te ajuta chestia asta. Sau, poate, te-ai ințeles cu Codruța Kovesi. Ceea ce nu m-ar mira. Dat fiind…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info.

- Incasarile din impozitele pe proprietate au crescut cu peste sase milioane de lei, in prima luna a acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pana la 31 ianuarie 2018, Directia Fiscala Brasov a incasat de la contribuabili, persoane fizice si persoane juridice, impozite locale in valoare…

- Catre sfirșitul saptaminii de lucru leul moldovenesc și-a intarit ușor poziția fața de dolar, totodata consolidindu-și poziția fața de euro, raporteaza NOI.md. In special, intr-o zi acesta a ciștigat de la moneda americana aproape 2 bani și mai mult de 5 bani de la moneda unica europeana. Astfel, Banca…

- Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro, informeaza economica.net. Dolarul ramane la 3,74 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR ...

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 45 de ani, din municipiu, ca banuita de comiterea unui furt, dintr-un supermarket, cu un prejudiciu in valoare de 939 de lei. Se pare ca, la data de 14 decembrie 2017, femeia ar fi sustras…

- Noul guvern Viorica Dancila propune un al ministru de Finante. Contestatul Ionut Misa a fost dat la o parte si in locul acestuia a venit Eugen Teodorovici, un mare constestatar al acestuia. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a anuntat o revolutie in Finante. Celebrul…

- Politistii au verificat 10 mijloace de transport, iar pentru neregulile constatate au aplicat 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 5.000 lei. De asemenea, a fost confiscata cantitatea de 3,10 mc lemn de foc, în valoare de 465 lei. La data de 24.01.2017, lucratorii…

- Leul moldovenesc, la sfirșitul saptaminii de lucru, s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi, el s-a apreciat cu inca doi bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu circa opt bani in raport cu moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Dezvoltarea economica a Romaniei, bazata in cea mai mare parte pe consum, isi prezinta acum nota de plata. In numai cinci sedinte ale pietei valutare euro a reusit sa atinga trei noi maxime istorice, dupa o lunga perioada in care borna fusese stabilita in in august 2014, in plina criza politica, provocata…

- „Unii politicieni folosesc cu atita ușurința tot felul de etichete, doar ca sa fuga de responsabilitatea care survine in urma deciziilor luate”. De aceasta parere este deputatul neafiliat din grupul Grupul parlamentar Popular European, Valeriu Ghilețchi, care a fost acuzat de liderul PAS, Maia Snadu…

- „Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- Anuntul unui nou atac informatic care a permis furtul de monede Bitcoin pastrate de utilizatorii serviciului BlackWallet si zvonurile intre timp confirmate de autoritatile sud-coreene, cum ca ar pregatii interzicerea partiala a tranzactiilor virtuale, au cauzat prabusirea cotatiei principalelor monede.…

- Primaria Municipiului Sebeș platește 89.000 de lei (19.232 de euro) unei firme din Suceava, pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate necesar construcției unei piste pentru biciclete in oraș. Lucrarea a fost atribuita firmei Royal CDV G2 SRL, prin achiziție directa prin Sistemul Electronic de Achiziții…

- Plafonul alocat al garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului „Prima casa” insumeaza doua miliarde lei, potrivit unei Hotarari aprobata in ultima sedinta a Guvernului. Actul normativ modifica si completeaza Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare…

- Leul moldovenesc a slabit puțin fața de dolar, dar s-a consolidat fața de euro, noteaza NOI.md. In particular, timp de o zi acesta s-a depreciat fața de moneda americana cu peste 1,3 bani, dar s-a apreciat cu aproape 20 de bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit…

- Joi, 11 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 7 ianuarie, Loteria Romana a acordat 24.420 de castiguri in valoare totala de 1.136.038,18 lei.In urma tragerii de duminica, 7 ianuarie, la Loto 6 49, la categoria…

- Modificarea Codului Fiscal a dus și la schimbari in ceea ce privește asigurarile medicale pentru persoanele care, fie ca sunt sau nu incadrati in munca. Astfel, cei care nu au venituri, dar doresc sa fie asigurati medical pot plati contributia CASS catre stat in fiecare luna sau in momentul in care…

- Pictorul Nicolae Grigorescu a ramas lider in topul celor mai bine vanduti artisti la licitatiile de arta din Romania si in 2017, cu vanzari de peste 700.000 de euro. Anul 2017 a adus o serie de noi premiere pentru piata de arta din Romania, intre care se numara vanzarea pustii de vanatoare…

- Doi frați de 24 și 28 de ani, domiciliați in orașul Strașeni, au fost reținuți, fiind suspectați de comercializarea marijuanei hidroponice pe teritoriul municipiului Chișinau și raionului Strașeni.

- Peste 500 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere in Ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool si 169 pentru viteza. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de IGPR, in Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmite AFP, preluata de Agerpres. În jurul orei 12:50 la Tokyo…

- Cotația monedei Bitcoin a scazut sub 14.000 de dolari, vineri, pe piețele din Asia, ceea ce inseamna un declin semnificativ de aproximativ 30% intr-o saptamana. La inceputul saptamanii, Bitcoin atinsese recordul de aproape 20.000 de dolari, relateaza Fortune.com. Cotația monedei Bitcoin a incregistrat…

- Bulgaria detine bitcoini in valoare de peste 3 miliarde de euro, o suma care ar putea ajuta tara sa-si plateasca o mare parte din datorii. O astfel de plata ar putea duce la prabusirea monedei virtuale, scrie Novinite.

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat si ieri pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul comertului. Amenzile aplicate intr-o singura zi pentru neregulile constatate au depasit suma de 76 000 de lei. Politistii specializati in investigarea…

- Serviciul de ride-sharing Uber a introdus optiunea de a lasa bacsis soferilor. Valoare bacsisului variaza intre 2, 3 sau 5 lei, banii fiind extrasi direct din cont. Reprezentantii Uber au precizat ca nu se va lua comision din recompensa oferita soferilor. In Romania, optiunea este valabila incepand…

- Politistii din Aiud au desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiul Aiud si pe raza de competenta a Sectiei 3 Politie Rurala Aiud. Au fost constatate 7 infracțiuni, retinute 3 persoane banuite de comiterea de infracțiuni si au fost aplicate amenzi in valoare de peste 20.000 de lei. La actiune…

- Tinerii artiști ai Gorjului vor susține duminica un concert de colinde la Suseni, comuna Runcu, in caminul cultural. Vor urca pe scena artiști tineri, printre care Elena Popescu, Constantin Logofetescu, Antonia Stoian, Yasmine Polacek, Sabina D...

- In luna noiembrie, inspectorii din cadrul Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov au continuat actiunile pentru depistarea si sanctionarea muncii la negru. In urma celo 185 de controale efectuate, au fost identificate 12 persoane „la negru” pentru care un numar de 9 angajatori au fost sanctionati…

- Proaspat deschis noul sezon expozițional de la Muzeului de Arta Contemporana din Capitala aduce in prim plan trei nume importante: Ion Bitzan, cu o cariera de 40 de ani, stins in 1997, Gheorghe Rasovsky și Vanda Mihuleac. Le vedem cautarile din anii 70-80 pana astazi.

- Qatarul a semnat joi contracte in valoare de peste zece miliarde de euro in vederea achizitionarii a cel putin 12 avioane de lupta de tip Rafale si a 50 de avioane de tip Airbus A321, in cadrul unei vizite a presedintelui francez Emmanuel Macron la Doha, relateaza AFP.

- Cripto-moneda Bitcoin și-a continuat joi aprecierea, atingand pentru prima data in istorie o valoare de peste 15.000 de dolari, in urma unei creșteri de peste 50% intr-o singura saptamana, informeaza AFP. În jurul orei 10:05 GMT, moneda virtuala înregistra o valoare record de…

- Nu mai putin de 16.000 de medici dentisti si generalisti au parasit Romania in ultimii 15 ani, potrivit presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, Gheorghe Borcean. In acest context, Asociatia Dental Office Managers (ADOM) sustine reintoarcerea si reintegrarea medicilor pe piata muncii din Romania…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro, inspirat de modelul bitcoin, a anunțat duminica lansarea monedei virtuale “petro&", bazata pe principala resursa a țarii sale, țițeiul, transmite Reuters.

- Venezuela a anunțat ca va lansa o moneda digitala proprie, numita ”petro”, care va folosi tehnologia blockchain și care va fi garantata cu rezervele de țiței, gaze naturale, aur și diamante ale țarii, scrie Reuters . Anunțul vine in contextul in care țara sud-americana se afla intr-o profunda criza…

- Politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au verificat 23 de autovehicule si au constatat 14 abateri contraventionale, in cadrul unei actiuni ce a vizat prevenirea si combaterea transportului ilegal de material lemnos. In urma contoarelor au fost confiscați 7 metri cubi de material lemnos. In saptamana…

- Venezuela se adanceste intr-un dezastru umanitar generat de politicile economice ale guvernului local, politici in urma carora moneda tarii, bolivarul s-a depreciat puternic, iar preturile au crescut dramatic. Tara se confrunta cu o puternica criza de alimente si medicamente. Inflatia a crescut la 4.115%…

- In Venezuela, banii nu mai valoreaza aproape nimic, iar criza financiara care macina țara de doi ani este departe de a se fi incheiat. Țara se îndreaptă spre un dezastru umanitar, pe măsură ce populația este din ce în ce mai săracă, din cauza politicilor…