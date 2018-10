BOLILE RESPIRATORII la copii - factori de risc

Bolile respiratorii reprezinta cea mai frecventa patologie in perioada copilariei, iar cei mai vulnerabili in fața acestor afecțiuni sunt copiii de varsta mica. Cele mai frecvente sunt infecțiile acute respiratorii, care pot fi localizate la nivelul cailor respiratorii superioare (rinofaringita, faringoamigdalita, laringita, sinuzita, otita) sau la nivelul cailor respiratorii inferioare (bronșiolita, traheobronșita, pneumonie). In majoritatea cazurilor (peste 80%), aceste boli respiratorii sunt cauzate de virusuri specifice sezonului...