- Modul in care oamenii iși aleg alimentele constituie un subiect de maxim interes pentru cei care le produc. De aceea compania Stratesys Vectors a realizat un studiu intitulat „Hrana in percepția romanilor in 2018“. Principalele aspecte urmarite au fost concepțiile asupra modului de alimentație și ce…

- Florin Buliga, Barbatul care și-a ucis cu bestialitate soția și cei doi copii in timp ce dormeau, se afla la Penitenciarul de Maxima Siguranța Codlea, alaturi de cei mai periculoși criminali.

- Opt bebelusi nascuti la maternitatea Giulesti mai raman internati la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, sase dintre ei fiind diagnosticati cu bacteria stafilococ auriu meticilino. In cazul ultimilor doi internati, rezultatele analizelor vor aparea in 48 de ore.Reprezentantii…

- Redam indemnul profesorului: “Pentru ce ati venit aici? N-as vrea sa strig la voi, pentru ca n-are sens, oricum n-o sa ma intelegeti. Nimeni nu are nevoie de voi aici, stand asa pe banci, asteptand o minune si privind plictisiti inainte. Mergeti acasa, pentru ca pierdeti timpul, va pierdeti viata! Universitatea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, la Parlament, la o conferința pe teme medicale, ca CGMB aloca in total 275.000 de euro pentru un proiect care le da tinerilor diagnosticați cu cancer posibilitatea sa aiba copii chiar daca tratamentul le afecteaza fertilitatea.„Am aprobat…

- Foto: FiiSanatos.ro COMUNICAT DE PRESA In urma notificarilor primite in cadrul sistemului de supraveghere a afectiunilor respiratorii si a Post-ul DAMBOVIȚA: Sute de copii, diagnosticați cu viroze respiratorii. Medicii recomanda vaccinarea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aproape 700 de copii cu varsta intre 5 și 14 ani au fost diagnosticați cu viroze respiratorii, in saptamana 22-28 octombrie a.c.. Alți aproape 100 de copii au fost diagnosticați cu pneumopatii.Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ...

- Guvernul incurajeaza cei peste 4,17 milioane de copii minori sa deschida conturi de economii, in care sa depuna cel putin 1.200 in fiecare an, bani pe care sa nu-i foloseasca pana cand vor implini varsta de 18 ani. Pentru fiecare astfel de cont, Executivul este dispus sa acorde o prima de stat de 600…