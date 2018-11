Stiri pe aceeasi tema

- Un incident absolut revoltator s-a petrecut in noaptea de duminica seara. Daca unii oameni iși dedica intreaga viața salvarii semenilor, alții nu au astfel de preocupari, din contra! Cel mai bun exemplu este ilustrat in imaginile surprinse de o camera de supraveghere. In timp ce medicii de pe ambulanța…

- Stefan cel Mare a transformat mii de tigani luati din Tara Romaneasca in robi, iar pe altii i-a macelarit. Vlad Tepes a salvat mii de tigani aducandu-i in tinuturile din nordul Dunarii, insa a fost protagonistul unor povestiri infioratoare, iar un principe transilvan a fost considerat salvatorul lor.

- Procurori, politisti, medici legisti sunt implicati in ancheta declansata pe marginea mortii directoarei de scoala din Bihor despre care s-a crezut initial ca s-a intoxicat de la o conserva de ton. In urma cercetarilor declansate la locuinta invatatoarei, anchetatorii au gasit pesticid sub forma solida,…

- Un incident grav a avut loc in urma cu scurt timp, la stația de metrou Bazilescu, din București. O femeie a fost gasita in stare de inconștiența, prinsa intre garnitura de metrou și peron.

- Petr Verzilov, activist al grupului Pussy Riot, și-a pierdut vederea, auzul și capacitatea locomotorie in urma unei posibile otraviri saptamana trecuta, dar starea sa s-a imbunatațit dupa tratamentul la o clinica din Berlin, transmite Reuters declaratia unui membru Pussy Riot. Verzilov a fost dus la…

- Centrul Județean de Transfuzii Buzau face un nou apel catre populație, sa doneze sange, pentru a putea ajuta medicii sa salveze persoanele a caror viața este in pericol. E nevoie de sange! E nevoie de ajutprul nostru, al tuturor, sa ajutam medicii sa salveze viețile celor aflați la limita dintre viața…