Boli rare pe care oamenii le aveau inainte, dar pe care toata lumea le-a uitat complet! Cum se manifestau „cloroza” si „sindromul dintilor care explodeaza”

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…

- Gafa vestimentara la Jocurile Olimpice! Pentru a castiga o medalie la Jocurile Olimpice, sportivii pe gheata trebuie sa aiba o tinuta impecabila! Gabriella Papadakis a avut mici probleme in timpul numarului sau de pe gheata. In timp ce dansa si executa o miscare cu ajutorul partenerului ei, Guillaume…

- Viorel Suveranul a devenit faimos pe Internet dupa ce a postat un videoclip in care se certa cu polițiștii rutieri. Oamenii legii l-au oprit in timp ce se afla la volanul unei mașini cu namarul de inmatriculare „VN 01 SUVERAN”, placuța de inmatriculare pe care și-a facut-o singur. De asemenea, barbatul…

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Povestea unui cersetor din Suedia care umbla la el cu o suma uriasa de bani face inconjurul lumii. Oamenii legii au fost socati sa constate ca acesta avea asupra lui in jur de 6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a peste 600.000 de euro

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- Este vorba despre o imagine din 2016 care inva face valva pe internet. Oamenii sunt socati de situatia in care actorul a fost pus. Fotografia a ajuns virala dupa ce Arnold Schwarzenegger a facut-o publica pe Facebook.

- Gusturile nu se discuta, sau cel putin asa se spune. Totusi, intr-o societate care are acces la absolut orice tip de informatie si care poate face foarte multe fotografii, nu ne este de mirare ca aceste imagini isi fac mereu aparitia.Chiar daca pledam pentru dreptul fiecaruia de a purta ceea ce isi…

- Scene revoltatoare in plina strada. Politia nu a intervenit intr-o bataie generala in centrul orasului Targu Jiu. Totul s-a intamplat in Piața Centrala din Targu Jiu acolo unde un tigan a fost batut in strada de un barbat caruia incerca sa-i vanda un parfum.Citeste si: La asta nu te-ai fi…

- Un copil de 9 ani, aflat in coma, a fost externat. Medicii au fost nevoiți sa le ceara parinților spitalizarea, deși baiatul era in stare foarte grava. Tatal e hotarat sa-și caute dreptatea in justiție. Copilul continua sa fie ingrijit acasa și nu in spital. UPDATE 11:17. Ancheta la spitalul din Oradea,…

- Suntem, in aceasta noapte, de 31 ianuarie, martorii unui fenomen rar, cu totul special, alimentand spaime, curiozitați, superstiții! O super Luna albastra – sangerie. Evenimentul combina trei fenomene in același timp. O super luna, sangerie și eclipsa totala de luna, fenomen care se petrece pentru prima…

- Duminica, 28 ianuarie, administratorul unui local din municipiul Sighetu Marmației a sesizat poliția despre faptul ca, intre orele 13,00 – 14,00, un barbat a facut o consumație in local in valoare de 80 lei, dupa care s-a ridicat și a parasit localul fara sa achite nota de plata. Ulterior acestei sesizari,…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Simți nevoia sa te odihnești,…

- Doua maimute au fost clonate in premiera mondiala intr-un laborator din China, cu aceeasi metoda prin care a fost creata oaia Dolly - transferul nucleului unei celule somatice. Oamenii de stiinta spun ca populatiile de maimute identice genetic vor fi folositoare in cercetarea unor boli ale oamenilor,…

- Un bebeluș a fost lasat de doi parinți din Cluj, singur în mașina, timp de o ora în parcarea Mall ului Vivo (fostul Polus). ”Azi, în jurul orei 13:30, în parcarea mall-ului Vivo din Cluj Napoca a fost gasit într-o mașina un bebeluș…

- Lumea a ramas oripilata la vederea imaginilor de sambarta seara, de la protest, cand unul dintre miile de jandarmi a inceput sa loveasca oamenii din fata lui. Un batran i-a cazut victima, iar opinia publica, si nu numai, a luat foc. Jandarmul a vorbit, la doua zile de la incident, aparandu-se.A

- A fost protestul mainilor degerate și al șoșetelor umede. Sfidand vremea cainoasa, oamenii au sfidat, și mai puternic, o guvernare pe care nu și-o mai doresc. Zeci de mine de persoane au protestat aseara in mai multe orașe ale țarii. Peste 30.000, doar in București. Potrivit altor estimari, in toata…

- Protestatarii au spart cordoanele jandarmilor. Piata a fost ocupata. Numarul protestatarilor a crescut mult in ultima jumatate de ora, insa e greu de facut o estimare. Multimea e raspandita pe trotuare in zona Universitatii. E pentru prima data cand la un protest in aceasta Piata Jandarmeria a montat…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Ce spune Mirabela Dauer in urma declarațiilor facute de Alexandru Arșinel cu privire la acuzațiile ce i se aduc medicului Lucan, cel care l-a operat in 2013. Artista crede ca actorul a fost judecat prea dur. Mirabela Dauer este revoltata, pentru ca oamenii ii apreciaza pe artiști numai dupa ce aceștia…

- Omul este un sistem energetic deschis, in corpul uman existand un flux permanent de energie și substanța, cu mediul inconjurator, care se deplaseaza de la exterior catre interior și invers. Exista anumite sentimente, emoții și acțiuni care ne seaca pur și simplu de energie, iar altele care ne dau bunastare…

- Dana Grecua anunțat in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea ca a revenit la numele pe care il purta inaintea casatoriei. Vestea a venit ca un traznet pentru apropiații vedetei și pentru cei care o indragesc pentru ca nu se așteptau deloc la așa ceva, mai ales ca Dana pare sa fie mereu o persoana hotarata,…

- Dana Grecu, declarații dupa divorț. Realizatoarea tv a anunțat zilele trecute ca a revenit la numele de Dana Cherea, fara a da prea multe detalii despre motivele desparțirii de cel care i-a fost alaturi de 20 de ani. „Știți ca avem o relație de sinceritate. Așa sper ca o percepeți. Asta sunt și nu am…

- Sfantul Nil Athonitul a trait in binecuvantatul pamant al Maicii Domnului, pe Muntele Sfant al Athonului si este praznuit de Biserica Ortodoxa pe 7 mai al fiecarui an, scrie doxologia.ro. Iata care au fost prezicerile sale: "Incepand cu anul 1900, pana la mijlocul veacului douazeci,…

- Monalisa Pandelea, o tanara din Pitești, a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna…

- Oana Lis le-a aratat tuturor lenjeria intima pe care o va purta in noaptea dintre ani. Vedeta s-a bucurat prea mult cand a primit perechea de chiloți, incat nu a rezistat sa le-o arate și prietenilor de pe rețelele de socializare.

- Oamenii de stiinta de la Center for Genomic Medicine de la Universitatea Kyoto din Japonia au rugat 1400 de persoane cu varsta medie de 67 de ani sa stea intr-un picior si sa-si tina ochii deschisi timp de 60 de secunde. Toata lumea a incercat de doua ori. Cele mai bune rezultate au fost folosite…

- Florin Piersic a filmat recent pentru un post de televiziune, alaturi de alti artisti indragiti din Romania. Actorul s-a aflat in centrul atentiei, dar dintr-un motiv ingrijorator. Florin Piersic pare sa nu se simta foarte bine, iar colegii lui au observat asta la ultima intalnire. Se pare ca maestrul…

- Nu de putine ori in Biblie se face referire la farisei, o grupare politico-religioasa care se doreau pastratorii legilor mozaice. Ei sunt amintiti de Iisus Hristos si dati exemplu de fatarnicie, de oameni care nu-si corelau viata cu invatatura pe care o promovau. Cu toate acestea, fariseii nu au fost…

- Mai rau, nu cu foarte multa vreme in urma, oamenii habar n-aveau de germeni si infectii. Lucruri care astazi par de la sine intelese precum dusul zilnic, spalatul mainilor, toaleta, galeata de gunoi etc era total diferite odinioara, iar instalatiile sanitare in interior erau, practic, inexistente.…

- Unul dintre martorii tragediei de la statia de metrou Dristor, jurnalista Daniela Arnautu, a povestit, la un post de telviziune , ce s-a intamplat. "Este incredibil ca nimeni nu a intervenit si ca lumea s-a ingramadit sa filmeze cu telefoanele", a declarat aceasta."Eram in statie. Nu era foarte…

- "Legat de femeia care impinge lume la metrou... Nu vreau sa panichez pe nimeni, dar cred ca ar trebui sa stiti asta: La ora 22:00 femeia aceea era in statia de tramvai de la Obor si mi-a impins o ruda care, din fericire, nu a patit nimic pentru ca tramvaiul era departe. Cum a facut? Din trecere,…

- Gigi Becali nu este indiferent la problemele oamenilor, iar cei care ii cer ajutorul nu primesc niciodata un refuz. Magda Coman este o tanara, care se afla in scaun cu rotile si are nevoie de o operatie, iar latifundiarul nu a ramas indiferent si s-a oferit sa o ajute. „Pana acum s-au strans 1027 de…

- Craciunul este perioada traditiilor, a superstitiilor si a obiceiurilor transmise din generatie in generatie. Colindul, scenetele cu motive religioase si mesele bogate sunt nelipsite in toate colturile tarii, in special la sat, acolo unde obiceiurile s-au pastrat mai bine.

- Aflat dupa gratii, Sorin Ovidiu Vantu a lansat, pe Facebook, un atac fara precedent la adresa manifestantilor #REZIST: "Oamenii habar n-aveau de ce sunt acolo, habar n-aveau sa vorbeasca, habar n-aveau sa...

- Aflat dupa gratii, Sorin Ovidiu Vantu este la curent cu toate subiectele zilei. In cea mai recenta postare a sa, afaceristul a lansat un atac fara precedent la adresa protestatarilor. "Oamenii habar n-aveau de ce sunt acolo, habar n-aveau sa vorbeasca, habar n-aveau sa gandeasca", sustine Vantu. "Cu…

- Un grup de ONG-uri constantene anunta ca duminica, 17 decembrie, vor protesta fata de majorarea taxelor si impozitelor locale in anul 2018. Organizatorii acuza Primaria Constanta de lipsa de transparenta.

- Din acel moment și pana azi, am invatat nenumarate lectii, am cunoscut oameni si caractere, am invatat ca pentru a intelege realitatile trebuie sa privesti spectacolul lumii fara patimi. Am inteles ca poti avea o parere reala despre un om doar daca il privesti prin ochii tai si cat de eronate…

- Cantareața Nico și-a aniversat ziua de nume de Moș Nicolae, pe 6 decembrie. vedeta a oferit detalii despre gesturile pe care obișnuiește sa le faca partenerul ei de viața. Nico, pe numele sau real Nicoleta Matei, este posesoarea uneia dintre cele mai bune voci feminine din Romania. Nico, care de curand…

- Catalin Botezatu s-a gandit sa faca un gest frumos pentru batranii de la un azil din Bucuresti. Designerul le-a facut pachete si le-a daruit de Mos Nicolae. Botezatu i-a indemnat pe toti oamenii sa faca un gest pentru batrani, fie ca le daruieste ceva, fie ca se duce sa le fie alaturi de Sarbatori,…

- Discursul Regelui Mihai in Parlamentul Romaniei, in 2011, a fost un moment istoric pe care romanii nu il vor uita. Monarhul a reusit atunci, cu o decenta rar intalnita, sa ne aminteasca de dragostea de tara. “Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Sunt mai bine de şaizeci…

- Când a venit în Statele Unite din Republica Dominicana nici prin cap nu i-a trecut ca viața sa va ajunge astfel. Samantha Sepulveda a reușit sa primeasca o bursa la universitate și a obținut o diploma în management, apoi a facut un master în finanțe. Dar visul sau era…

- Oana Zavoranu a ajuns la locuința din centrul Bucureștiului, unde urmeaza sa imparta, gratuit, haine in valoare de 200.000 de euro. Aproape 1.000 de oameni sunt in fața imobilului, iar jandarmi și polițiști incearca sa pastreze ordinea publica. Dar, chiar și așa, la apariția starletei, lumea s-a…

- Numeroasele infectii au adus o locuitoare a capitalei, Cristina Gorgos pana la moarte clinica. Medicii au salvat fata, dar ea isi aminteste cu strasnicie despre halucinatiile, care i s-au intiparit in memorie.Istoria ei o vom auzi in editia de azi la Vorbeste Moldova.

- Mare cucoana-i lenea aceasta, iar la noi, nu știu cum se face, dar e crescuta și ținuta la calduț cu ajutorul banilor sociali sau, altfel spus, cu ajutoare sociale. Sunt de acord ca trebuie ajutați oamenii nevoiași, dar este foarte important de a examina foarte atent și a stabili cine are nevoie cu…

- Și lasa certurile astea pe care TOȚI prietenii le au – certuri intre pisici care dureaza o zi, doua pana va dați seama ca e prostește – pentru ca acest semn zodiacal va fi suparat chiar și dupa iți ceri scuze, scrie estisuperba.ro. Citeste si Zodii cu iubiri predestinate. Dragostea lor este…