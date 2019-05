Boli cu transmitere sexuală: Tot ce trebuie să ştii despre gonoree Atat barbatii, cat si femeile pot face gonoreea, infectia fiind mai des intalnita in randul persoanelor cu parteneri sexuali multipli. Din ce cauza apare gonoreea? Gonoreea este generate de o bacteria – Neisseria gonorrhoeae – care se dezvolta rapid in mucusul membranelor corpului. Bacteria se dezvolta in zonele calde, umede ale tractului reproductiv (inclusiv colul uterin, uter, trompe uterine, la femei) si uretra (la femei si la barbati). Bacterie se poate dezvolta, de asemenea, in zona gurii, gatului si anusului. Cum stiu daca am gonoreea? Nu toate persoanele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

