Boldeştiul face transferuri… de la pompieri Aflata pe ultimul loc al podiumului in Liga A Prahova, la 5 puncte de fotoliul de lider, formatia Petrolistul Boldesti este pe cale sa reuseasca doua achizitii importante in perspectiva returului! Cea mai importanta dintre ele – cooptarea aparatorului central Costin Popescu, ultima data la Metalul Buzau (unde este imprumutat de Astra, club de care apartine, pana la vara), in CV-ul acestuia figurand, pe langa perioada in care a fost stalpul apararii la echipa “satelit” a prim-divizionarei giurgiuvene, si o experienta reusita la nivelul esalonului secund, ca “junior in teren”, la defuncta Unirea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

