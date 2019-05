Boldea nemultumit de mizeria din IC Dragan. A trimis salubritatea deranjat ca gunoaiele vor fi zarite de colegii de partid

Primarul Lugojului s-a declarat nemultumit de faptul ca locuitorii din cartierul IC Dragan nu se ocupa de curatenia din cartier. Desi nu cade in sarcina locuitorilor cartierului sa taie iarba sa marcheze drumurile, sa mature si chiar sa asfalteze, oamenii din ITL sunt ponegriti an de an de Boldea si subordonatii sai. Marti dimineata, mai multe echipe de muncitori au fost trimise la marginea Lugoului pentru a taia iarba si a matura strazile, la ordinul edilului. Locuitorii cartierului au rabufnit cand au vazut angajatii de la Salprest si de la Spatii Verzi, oamenii aducandu-si aminte ca rar vine…