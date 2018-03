Boldea ii invita pe tigani sa cumpere casa lui Ion Vidu

Stiri pe aceeasi tema

- La peterecerea de Nauryz, Zhanat Tussupbekov, directorul general al grupului KMGI, a transmis celor 2. 500 de participanți, un mesaj care rezuma perfect ce inseamna sarbatoarea pentru „familia” KMGI din care face parte și Rompetrol. El a mizat, in primul rand, pe diversitatea companiei.

- In fiecare an, in 3 aprilie, se sarbatoreste Ziua Jandarmeriei Romane, una dintre institutiile profesioniste si credibile de aparare a statului de drept, care are ca misiune prioritara asigurarea si restabilirea ordinii si linistii publice pe intreg teritoriul Romaniei. Cu prilejul aniversarii…

- O alunecare de teren pune in pericol un sat intreg, dupa ce 11 case au fost distruse in Valeni de Dambovita. Trei familii au fost deja evacuate de autoritati, insa numarul lor ar putea creste. Oamenii spun ca ploua in continuu de patru zile, iar dealul nu da semne ca se stabilizeaza. Practic, pamantul…

- De ce face Cosette Chichirau transmisiuni live pe Facebook din Parlament, de la ședințe sau conferințe. Vrea sa arate cum se comporta aleșii in mediul lor. Așa a intrat și in conflictul cu senatorul PSD Șerban Nicolae, dar nu s-a lasat descurajata. Chiar adversari politici din PSD au felicitat-o pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile Constitutiei facute de DNA, va arata ca este presedintele Statului paralel. "Este stiut…

- Un barbat a fost ridicat de jandarmi si dat pe mana Politiei, dupa ce a incercat sa cumpere branza din targul de la Dumbraveni. Vranceanul a fost reperat de jandarmi in momentul in care incerca sa cumpere alimente din targul Dumbraveni cu bancnote de 200 de lei ce pareau a fi contrafacute.…

- Un barbat a murit azi-noapte in centrul orașului, la scurt timp dupa ce a coborat din mașina care il aducea de la spital, dupa o ședința de dializa. Oamenii au chemat ambulanța, insa, in ciuda eforturilor de resuscitare efectuate de medici, barbatul nu a mai putut fi readus la viata. Tragedia s-a produs…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) si Ministerul Culturii au stabilit infiintarea unui grup de lucru mixt pentru cultura si identitate nationala, in contextul sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire. O delegatie a CNMR, condusa de presedintele acesteia, Alexandru…

- Rușine naționala! Vreți sa aflați cum au pregatit pana acum angajații statului celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire, eveniment pentru care au fost alocate 150 de milioane de lei din banii romanilor? Citiți articolul de mai jos! Detaliile sunt șocante

- Șeful Departamentului Centenar de la Ministerul Culturii a fost demis de ministrul George Ivașcu. Se pare ca și angajații care lucrau aici au fost și ei trecuți pe linie moarta. Coordonatorul departamentului care organizeaza Centenarul, Paul Cotirlet, a fost revocat de ministrul Culturii. Ministrul…

- De trei saptamani se lucreaza la construcția unui „tunel” in buricul targului. Pe trotuarul din fața Liceului Tehnologic a inceput la mijlocul lunii februarie construcția unui tunel pentru pietoni. Este masura luata de administrația locala pentru a preveni accidentarea trecatorilor. Din pereții cladirii…

- Legumicultorii olteni spun ca risca sa piarda intreaga cultura deja plantata in solarii pentru ca instalatiile nu fac fata gerului si cer prelungirea termenului de recoltare fixat de reprezentantii Ministerului Agriculturii pentru Programul "Tomata", transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- Centrul orasului este acoperit de flescaraie. Pietonii care au traversat bulevardul "Stefan cel Mare" s-au murdarit si au fost nevoiti sa circule cu mare prudenta pentru a nu aluneca pe zapada mocirloasa. Dupa cum se stie, piatra cubica, in ciuda aspectului deosebit, este cea mai periculoasa pe timp…

- Acuzatii penibile si minciuni, cu asta se ocupa mai nou primarul Lugojului, Francisc Boldea. In mai multe materiale de presa raspandite prin intermediul unor siteuri controlate de catre primar si acolitii sai, unii dintre apropiati avand probleme penale, Boldea sustine ca oamenii din cartierul Militari…

- Cristina Neagu (29 de ani), handbalista lui CSM București și a naționalei Romaniei, a anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca dorește sa se implice in mai multe proiecte extrasportive. Celebrul inter stanga a refuzat sa ofere mai multe detalii, dar din anumite raspunsuri a dat de ințeles…

- Trupul neinsufletit al unui barbat a fost gasit intr-o padure la marginea orasului. Oamenii legii au anuntat ca barbatul a fost gasit spanzurat in padurea de pe raza localitatii Victor Vlad Delamarina, pe drumul care leaga Lugojul de Resita. ”Barbatul a fost gasit de catre proprietarul padurii care…

- JTI a fost certificata, pentru al cincilea an consecutiv, Top Employer Romania 2018 (Angajator de Top) și Top Employer Europe 2018, in urma evaluarii realizate de Institutul Top Employers. Certificarea reprezinta o recunoaștere a condițiilor excelente de munca oferite de JTI și a mediului de lucru propice…

- Alvaro Stoian, in varsta de 17 ani, s-a nascut in Spania, dar parinții lui sunt romani. El locuiește in Madrid, acolo unde studiaza pianul, instrument cu ajutorul caruia a impresionat și juriul de la Romanii au talent. Alvaro nu vorbește foarte bine limba romana, dat fiind faptul ca nu a trait in țara…

- Bianca Ceaușescu, o romanca de 19 ani, plecata de 16 ani in Spania, a cucerit juriul de la Romanii au talent cu un numar de flamenco de excepție. Cei patru jurați de la sezonul 8 al emisiunii concurs de la Pro Tv au fost impresionați de dansul Biancai și mai ales de trairile acesteia. Bianca, nascuta…

- Leca Bancila, primarul orașului Intorsura Buzaului ii așteapta pe locuitorii urbei la Casa de Cultura din Intorsura Buzaului Circula zilele acestea, pe Facebook, o poza cu un anunț care informeaza locuitorii orașului Intorsura Buzaului ca sunt așteptați luni, 18 februarie 2018, la o intalnire cu primarul…

- Consiliul Local al orașului Baia de Arieș se va intruni maine, 16 februarie 2018, in ședința publica ordinara. Aceasta se va desfașura incepand cu ora 14.00 la Casa de Cultura a orașului Baia de Arieș, primarul Traian Pandor propunand urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: PROIECT DE HOTARARE privind…

- Consiliul Local Baia de Arieș se va intruni vineri, 16 februarie, in ședința publica ordinara. Aceasta se va desfașura incepand cu ora 14 la Casa de Cultura a orașului Baia de Arieș, primarul Traian Pandor propunand urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului…

- Am aflat din proiectul de buget ca pentru anul acesta, suma de 89.884.000 lei se duce pentru cheltuieli de functionare si doar 40.546.000 de lei se duce pentru dezvoltare. Din cele 89,88 de milioane de lei pentru functionare, suma de 41.638.000 de lei se duce pentru plata salariilor personalului.…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- ”Istoria are doua datorii principale: sa nu calomnieze și sa nu plictiseasca” – Lucian Boia. Cea mai recenta carte a istoricului Boia se intituleaza ”In jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, naționalitați”, aparuta la Humanitas, in 2017. Cuprinde cinci capitole, din care primul introductiv,…

- Fost ministru de Externe al Ungariei: „Niciun maghiar nu ar fi gata sa moara pentru Transilvania” „Europa a fost foarte eficienta in a-si solutiona dificultatile, si sper ca aceasta traditie va continua. Sunt sigur ca vor veni lideri noi, competenti. Este foarte putin probabil ca vor deveni dictatori…

- Cei care vor sa-l ajute pe Adrian Vințan, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia care lupta cu o boala crunta și are nevoie de 75.000 de euro, echivalentul unui tratament care-i poate reda șansa la viața, sunt așteptați duminica, incepand cu ora 16.00, la club ”QB Lounge”, aflat in incinta Casei de Cultura…

- Mai mulți porci mistreți și-au facut apariția in curtea Spitalului din Sinaia. Localnicii susțin ca mistreții coboara vin tot mai des pe strazile orașului și dau lipsa pe autoritați pentru ca nu au luat masuri pentru a alunca animalele salbatice. Animalele salbatice i-au adus in pragul disperarii pe…

- Centrul de Cultura „Bratianu” va organiza pe 1 februarie, incepand cu ora 1100, la Conacul Bratienilor, un simpozion dedicat Piei Bratianu, la care vor participa elevi de la Școala Gimnaziala “Constantin Brancoveanu” din Ștefanești. Anul acesta, in luna februarie, se implinesc 98 de ani de la dispariția…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Deși de mai multe zile ghețușul persista pe strazile din capitala, responsabilii de curațare a drumurilor așa și nu reușesc soluționarea ei. Astfel, unica șansa de a schimba starea lucrurilor este incalzirea vremii ce se anunța pentru sfarșitul saptamanii.

- Compania de Drumuri pare ca joaca într-un film prost. Institutia vrea sa construiasca centura Mihailești, care sa treaca prin curtea unei case. Practic, la câtiva metri de peretele locuinței, când soseaua va fi gata, vor trece TIR-urile, desi în partea opusa a locuintei e…

- Sunt binecunoscute multe dintre proiectele acestei organizații care lupta pentru conservarea naturii, unele salutare, insa proiectul „Salbaticia in Carpați, bogație pentru oameni“ ar insemna, din pacate, saracie pentru oameni. Pe baza actelor normative europene, WWF a demarat acest proiect…

- In jur de 200 de craioveni protesteaza acum in centrul orașului. Oamenii nu au ținut cont de frigul de afara și au ieșit sa iși strige nemulțumirile. In acest moment se scandeaza: „Guvern de hoți și mafioți”, „Justiție nu corupție”, ...

- Mai multi localnici din Alexandria au anuntat ca vor protesta sambata, 20 ianuarie, la ora 18.00, in fata Casei de Cultura din oras. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidul de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor Justitiei.

- Casa de Cultura a orașului Cugir a organizat in cursul zilei de ieri, 15 ianuarie 2018, incepand cu ora 18.00, un recital omagial dedicat memoriei Poetului Național și a sarbatoririi Zilei Naționale a Culturii Romane. Protagoniștii evenimentului au fost actorii Cercului de teatru al Casei de Cultura…

- Comunicat de presa -Cultura romana la ceas aniversar- In saptamana culturii naționale, Primaria Municipiului Campia Turzii, prin Serviciul de Cultura, va invita la evenimentul intitulat „Cultura romana la ceas aniversar”.

- Banațeanca din Domașnea, județul Caraș-Severin, provenind dintr-o familie de mari interpreți (tatal ei este maestrul Luța Popovici, iar fratele, Iancu, un apreciat interpret la trompeta), Anicuța a inceput sa cante inca de pe vremea gradiniței: „Aveam vreo patru ani și jumatate și eram la serbarea de…

- "Casatoria face bine sanatatii", scria medicul britanic William Farr in 1858, intr-unul dintre primele studii care au concluzionat ca persoanele casatorite o duc mai bine decat celibatarii. ''Oamenii risca mai mult sa-si distruga viata daca raman singuri decat daca si-o unesc cu cineva in…

- Presedintele tarii, Nicolas Mauduro, care pune problemele financiare ale Venezuelei pe seama preturilor mici la petrol si acuza un „complot american”, menit sa-l inlature de la putere, a ordonat ieftinirea alimentelor de baza, pentru a contracara hiperinflatia de proportii astronomice. Dupa reducerea…

- Presedintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, care a publicat copiile mai multor contracte care arata ca evenimente ale PSD Lugoj au fost finantate din bani publici, a fost audiat la Politie în urma unei plângeri a directorului Casei de Cultura a Municipiului Lugoj. Acesta a depus la…

- Un politist din orasul sucevean Cajvana a facut semn de oprire unui sofer. Acesta nu numai ca nu a oprit ci l-a si lovit pe agent cu masina, dupa care a parasit locul accidentului. La data de 2 ianuarie 2018, un echipaj din cadrul Politiei orasului Cajvana, format din agentul de politie Ciprian…

- Lugojenii sunt așteptați sa petreaca Revelionul in strada. Primaria Lugoj a alocat și in acest an o suma importanta de la bugetul local pentru organizarea unui concert in aer liber și a unui foc de artificii, in noaptea dintre ani. Petrecerea publica va avea loc pe platoul Casei de Cultura…

- Guvernul israelian, condus de catre premierul Benjamin Netanyahu, a notificat, vineri, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) in privinta retragerii din aceasta structura, pe fondul conflictului privind statutul orasului Ierusalim, relateaza agentia Tass.

- Ca de fiecare data, in preajma sfarșitului de an administrația lugojeana se pregatește sa-și faca un bilanț al activitații desfașurate in cadrul programului de investiții publice. „Anul 2017 a insemnat pentru noi ca administrație un pas inainte in ceea ce privește atingerea principalului obiectiv pe…