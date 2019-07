Intrebat daca Liviu Dragnea ar putea fi eliberat in urma deciziei luate de Curtea Constituționala a Romaniei, președintele PNL, Ludovic Orban, a raspuns:

”Asta urmeaza sa decida instanța in urma motivarii care va fi stabilita, decisa de Curtea Constituționala. Eu astazi nu pot sa imi imaginez ce argumente juridice pot fi folosite pentru a motiva o asemenea decizie inerta. Sa așteptam motivarea pentru ca diavolul se ascunde in amanunte și este posibil ca și in cuprinsul motivarii sa apara de fapt pretexte procedurale pentru a le permite tuturor celor condamnați prin decizia completurilor…