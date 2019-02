Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au murit din cauza gerului napasnic abatut asupra Americii de Nord, potrivit televiziunii CNN. Victimele au fost raportate in mai multe state americane. Vortexul polar a scazut temperaturile pana la -35 de grade. Din cauza vantului, temperatura resimtita in unele ...

- Cel putin 65 de persoane au fost ucise intr-un atac comis luni de talibani impotriva unei baze a serviciilor de informatii militare in centrul Afganistanului, a declarat marti un oficial afgan, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Am scos 65 de cadavre de sub daramaturi", a declarat Mohammad…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise in atacul comis de un comando de islamisti radicali somalezi al-Shabaab intr-un complex din Nairobi format dintr-un hotel, restaurante si cladiri de birouri, au declarat doi responsabili din politia kenyana cu conditia anonimatului, transmit France Presse si dpa,…

- Peste 30.000 de persoane s-au refugiat la Maiduguri, capitala statului Borno din nord-estul Nigeriei, incepand din 20 decembrie, dupa o recrudescenta a luptelor intre armata nigeriana si gruparea jihadista Boko Haram, au anuntat luni Natiunile Unite, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Boko Haram a atacat Nigerul, Ciadul si Camerunul de la baza sa din nord-estul Nigeriei, unde duce lupte de peste noua ani pentru a infiinta un califat islamist.Intr-un comunicat difuzat miercuri, Ministerul Apararii din Niger a precizat ca armata a intreprins o operatiune de ''curatire''…

- Sute de persoane si-au abandonat duminica satul din nord-estul Nigeriei, dupa un atac al gruparii jihadiste Boko Haram care l-a incendiat in intregime, au declarat martori pentru AFP preluata de Agerpres Combatanti ai Boko Haram aflati in mai multe camioane au luat cu asalt satul Maiborti,…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite intr-un atac comis intr-o sala de yoga aflata in orasul Tallahassee din statul Florida, a informat seful politiei Michael DeLeo, relateaza site-ul postului CNN.