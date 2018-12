Stiri pe aceeasi tema

- Borisov a subliniat ca guvernul de la Sofia trebuie sa autorizeze trecerea vaselor si a echipamentelor militare straine prin apele teritoriale ale Bulgariei.''Atunci cand vedeti acest subiect pe agenda, imi puteti adresa aceasta intrebare. Pentru moment subiectul nu se afla pe agenda'',…

- 'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat.'Statele Unite doresc o relatie mai buna cu Rusia,…

- 'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat, informeaza Agerpres. 'Statele Unite doresc o relatie…

- Departamentul de Stat din Statele Unite considera ca incidentul din Marea Azov dintre Rusia si Ucraina este dovada clara ca Europa ar trebui sa renunte la proiectul gazoductului Nord Stream 2, relateaza agentia rusa Tass, citata de Mediafax.

- Presedintele rus a declarat ca este necesar ca Rusia sa ii retina pe marinari cat timp este construita acuzarea legala pentru a demonstra ca cele trei nave ucrainene au incalcat apele teritoriale ale Rusiei. El a declarat ca jurnalele de bord vor arata ca incercarea lor de a trece prin Stramtoarea Kerci…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au încalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au încercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze în jurul Crimeei în drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc de provocare si de incalcarea legislatiei internationale, dupa ce rusii au incercat sa opreasca, fara succes, un convoi naval ucrainean in Marea Neagra, relateaza Reuters, preluat de Realitatea TV.Totul a inceput cand doua vase de razboi ucrainene si un remorcher au…

- Ucraina trebuie sa ia toate masurile pentru a nu permite Federatiei Ruse sa domine in Marea Neagra si in Marea Azov, a declarat duminica secretarul Consiliului pentru Securitatea Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Oleksandr Turcinov, in contextul in care doua nave militare ucrainene au traversat…