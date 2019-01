"Romania culege ce a semanat de ceva timp incoace, dupa atatea scandaluri, dupa o lupta surda pe fața intre președintele Johannis și guvern, dupa atata ocara aruncata cu obada și in țara și in afara.

Astazi, in Parlamentul European de la Strasbourg, a avut loc lansarea președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. In sala au fost prezenți 38 de parlamentari din totalul celor 751, in condițiile in care doar țara noastra are un numar de 32. Mai erau vreo 20 de reprezentanți ai Comisiei Europene și cei 25 reprezentanți ai guvernului nostru, in frunte cu premierul Viorica Dancila.