Stiri pe aceeasi tema

- ”Solutia cea mai simpla este remanierea, adica presedintele Iohannis sa accepte noi propuneri probabil, pentru ca cele vechi e putin probabil ca PSD sa le mai reitereze si atunci vom vedea cum se comporta presedintele Iohannis. Intr-un caz absolut deosebit va trebui sa se procedeze la restructurarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca in spatiul public „se revarsa necunoasterea despre Uniunea Europeana", prin faptul ca jurnalisti si politicieni "deplang faptul ca doamna Dancila inca nu a fost invitata la Sibiu". El explica ca ea nici nu va fi invitata la lucrarile Consiliului European si…

- "Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca apar aceste manifestari de ura, dezbinare, jigniri. Am facut o referire la modul general, nu la o anumita persoana. Președintele trebuie sa ne dea motivarea…

- Premierul V. Dancila, intrevedere cu omologul sau chinez, Li Keqiang Premierul Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Premierul Viorica Dancila a avut o întrevedere cu omologul sau chinez, Li Keqiang, în cadrul careia si-a afirmat interesul pentru implicarea unor companii chineze în…

- Iordache a vorbit in deschiderea Conferintei Interparlamentare privind Viitorul Uniunii Europene, organizata in cadrul Presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, la Palatul Parlamentului. "Pe durata celor trei luni ale presedintiei romane, Romania a contribuit la discutiile…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD, în discursul susținut la summitul PPE de la București, eveniment în cadrul caruia se lanseaza candidații PNL la alegerile europarlamentare. PSD a îmbracat haina falsului patriotism, are un mod cinic și iresponsabil de…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a intermediat anul trecut peste 2.500 de tranzacții imobiliare, in valoare de 155 de milioane de euro per total. Pentru anul curent, compania estimeaza o creștere de 40% la nivelul comisioanelor…

- Lia Olguța Vasilescu va fi consilier al premierului Viorica Dancila, pe probleme de infrastructura. Anunțul a fost facut de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Gorj. El a vorbit despre drumul expres Pitesti-Craiova, care este prioritar in perioada urmatoare. "Exista deja la Ministerul Transporturilor…