Piesa „Bohemian Rhapsody” a devenit cel mai difuzat single din secolul XX pe platformele de streaming, in condițiile in care producatorii cantecului s-au temut ca nu va avea nicio șansa deoarece piesa are o durata de șapte minute, include fragmente de opera și versuri despre Galileo și Scaramouche. Single-ul din 1975 al trupei Queen și videoclipul acestuia au depașit pragul de 1.6 miliarde de difuzari in streaming pe plan mondial, au anunțat reprezentanții Universal Music Group, citați de Variety. Potrivit acestora, cantecul trupei Queen a depașit alte doua single-uri celebre, „Smells Like Teen…