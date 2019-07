Stiri pe aceeasi tema

- Piesa "Bohemian Rhapsody", lansata de trupa Queen in 1975, a devenit cea mai veche piesa care a depasit un miliard de vizualizari pe YouTube. Clipul oficial al piesei maraton, care imbina stilurile opera-rock-balada, a fost vizualizat de 1 miliard de ori pana pe 21 iulie, reușind ca la 44 de ani e la…

- Queen, celebra trupa rock care l-a avut solist pe regretatul Freddie Mercury, a avut o creștere record a vanzarilor in prima jumatate a acestui an, formația a vandut in prima jumatate a anului 2019 mai multe albume in America de Nord decat oricare alt artist.

- La aproape 28 de ani de la moartea sa, o versiune inedita a unei melodii interpretate de Freddie Mercury a fost dezvaluita de catre prietenul sau, textierul și regizorul Dave Clark. “Time Waits For No One” este o versiune noua, pura, a piesei inclusa pe albumul „Time”, care a aparut inițial in musicalul…

- No. 1 in 4 țari – Rusia, Belarus, Polonia și Turcia, cu succes pe radiourile din Romania și cu 18 milioane de vizualizari pe YouTube, piesa „Shadow” a lui Triplo Max se lanseaza acum și cu videoclip oficial. Triplo Max prefera anonimatul, dar prima lui piesa, Shadow, a explodat in peste 20 de țari din…

- Cantareata americana Becky G a lansat un nou single, ''La respuesta'', in colaborare cu solistul columbian Maluma, al carui videoclip este realizat de regizorul venezuelean Daniel Duran, un cantec al caror autorii spera sa devina ''un imn feminin'', potrivit EFE. Becky…